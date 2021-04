Huila aumentó sus exportaciones en medio de la pandemia

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, destacó el potencial del departamento del Huila en materia de innovación y exportación de sus productos.



En su visita de 4 días a Neiva, Garzón, Gigante y Villavieja, así como a otros municipios, afirmó que “el ritmo de exportación del Huila no lo tiene casi ningún otro departamento, y eso merece ser reconocido”.



En el año 2020, cuando Colombia se vio seriamente afectado por la pandemia y hubo parálisis en la mayoría de sectores, las exportaciones de este departamento crecieron un 19 por ciento.



Además, las exportaciones totales en enero del 2021 crecieron al 28 por ciento comparadas con el mismo mes del año pasado, cuando el país aún no había sido atacado por la covid-19.



Otro dato dado a conocer por el ministro de Comercio es que las cifras exportadoras del Huila en los meses de enero y febrero de 2021 crecieron un 55 por ciento, en comparación con los mismos meses del año pasado cuando no había llegado la pandemia.



“Me impresiona la actitud del empresariado y emprendedor del Huila, son echados ‘palante’ y no se rinden”, afirmó el ministro.



Puso como ejemplo a Achiras del Huila, que tiene el 20 por ciento de sus productos en exportaciones a diversos países mientras que el 80 por ciento es para atender el mercado nacional, “pero me aseguraron que el año entrante la fórmula será al contrario pues pasarán a exportar el 80 por ciento de su producción, lo que significa que aquí piensan en grande”.



También aplaudió a las compañías que fortalecen su capacidad exportadora en los sectores de alimentos y confitería las cuales han crecido rápidamente.



Oscar Eduardo Trujillo, Jefe de Competitividad y Productividad, dijo que Huila cuenta con zonas orientadas al agroturismo, a la ruralidad, bici y aviturismo y destacó el respaldo del ministro de Comercio con la Ruta de la Achira hasta Villavieja, el proyecto de Tatacoa-Región desde la astrología y paleontología, así como el fortalecimiento de la Ruta Mágica del Café, la historia Matambo y la Jagua, tareas por cumplir que tienen el apoyo de Innpulsa, ProColombia, Colombia Productiva y Fontur,