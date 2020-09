Habla hombre que sacó a su hija a correazos de protesta contra Policía

En medio del debate que se generó en redes sociales por los correazos que un padre le pegó a su hija durante las protestas contra la Policía en Armenia, y que quedaron registrados en un video que se hizo viral, Norbeli Restrepo, el hombre que protagonizó el metraje, se defendió de las acusaciones de maltrato intrafamiliar.



(Le recomendamos leer: Se robó una foto de mi bebé y la usa para decir que lo mató un policía)

El padre de familia le dijo a este medio que, aunque su hija Karime Restrepo le explicó que no estaba participando en la protesta y que solo pasaba por el lugar, él decidió castigar la desobediencia de la joven de 19 años, pues le había ordenado que no pasara por esta zona porque era peligroso.



"Yo le había dicho que no pasara por ahí porque el orden público estaba alborotado, así que le pedí que no fuera a esa zona. Que pasara por otra cuadra, pero ella no obedeció y se fue precisamente por donde le dije que no. Uno tiene que cuidarse por el bien de uno y de la familia", aseguró el hombre.



(Lea también: El drama de dos colombianos que viajaron por un matrimonio y terminaron atrapados en Estados Unidos)

En las últimas horas se conoció este video donde se ve a un padre de familia golpeando a su hija con una correa por participar en las protestas contra los abusos de la Policía en Armenia.



Más detalles: https://t.co/a2ZBvAvyvv pic.twitter.com/ELOoejpD2r — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 11, 2020

En sus redes sociales y en una entrevista con un medio de comunicación nacional, la joven admitió que estuvo en la protesta hasta las 5:30 de la tarde y luego pasó por el lugar.



"No le hice caso a mi papá, bajamos por el sector y nos encontramos con todo lo que pasó. Él está en el derecho porque es mi papá y yo dependo de él, sin embargo creo que hubiera sido mejor escuchar mi versión pero entiendo que fue un momento explosivo y que el escenario no era el mejor", dijo la joven.



El padre agregó que no está de acuerdo con las protestas, ni las marchas, ni el desorden.



(Además: Mayordomo asesinó a sus patrones para robarlos y quedarse con la finca)



"Primero, porque el bien ajeno hay que respetarlo, hay que respetar a las instituciones y a las demás personas. Segundo, porque esas protestas se prestan para que pasen muchas cosas", señaló.



En el video que se hizo viral se puede apreciar cómo el hombre le pega con una correa a su hija mientras le ordena que regrese a su casa después de las protestas registradas en el norte de Armenia. A su lado, dos policías intentan mediar en el incidente familiar.

En ciudades del Eje Cafetero, como Manizales, las protestas estuvieron involucradas en varios hechos de vandalismo. Foto: Archivo particular

Restrepo contó que la Policía lo llamó para avisarle que tenían detenida a su hija en el CAI Fundadores de Armenia.



"Me dijeron que la iban a judicializar y a mí me dio tristeza, vergüenza y rabia porque ella tiene muchos sueños y con una reseña en Fiscalía le puede impedir muchas cosas. Yo le había reiterado que fuera y además tenía susto, se la pueden entregar a uno en silla de ruedas o en un ataúd".



Finalmente, en el video se observa que los policías le piden a Restrepo que se calme y le entregan a su hija.



(Vea el video del policía que derribó de un puñetazo a un médico que lo empujó en Valledupar)



"Me entregaron a mi hija y no le hicieron reseña. La Policía se portó muy bien conmigo. En las redes sociales dicen que estuvo mal hecho que me entregaran a mi hija porque le iba a seguir pegando, pero el problema ya se había resuelto, ya la había reprendido. Nosotros no nos tomamos nada a pecho, cuando llegamos a la casa, al rato ella estaba normal. Como cuando a un profesional le llaman la atención, no lo debe tomar a pecho sino pasar la hoja y seguir".

Le di el correazo en la pierna para no vulnerarle su integridad FACEBOOK

TWITTER

Aunque en redes sociales muchas personas han calificado este episodio como maltrato o violencia intrafamiliar, otros aplaudieron a Restrepo por corregir a su hija.



"Hubiera sido maltrato si yo hubiera llega a agredirla con puños o con la correa en la espalda o en la cara, pero le di el correazo en la pierna para no vulnerarle su integridad", señaló el padre de familia.



(Le puede interesar: Alertan por nueva modalidad de robo en cajeros de Barranquilla)



Las protestas contra la Policía en Armenia dejaron a tres uniformados lesionados, 11 personas capturadas y un CAI averiado.

ARMENIA