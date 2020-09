El conmovedor rescate de un perrito de monte que tenían como mascota

Un perro de monte deshidratado y con signos de desnutrición fue rescatado en el corregimiento El Convenio, en Líbano, Tolima.



(Le recomendamos leer: Alerta por estafas con falsa vacuna rusa contra el covid-19)

Diana Isabel Cuesta, la mujer que lo puso a salvo, no pudo contener las lágrimas por el mal estado de salud en que encontró a este animal de 14 meses de nacido, al que muchos también llaman zorro vinagre y perro venadero.



"Lo vi en malas condiciones, estaba muy flaco", afirmó la mujer que reside en esta zona del norte del departamento.



El animal estaba en poder de un campesino y, cuando la ciudadana Diana Isabel conoció su difícil situación, acudió a todas las formas posibles de convencimiento para lograr que se lo regalaran, pero su intención no era otra que entregarlo a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para buscar la recuperación y pronto regreso a su hábitat.



(Le puede interesar: Así comienza la reapertura de iglesias en el Atlántico)

Diana Cuesta es la mujer que rescató a este cachorro de perro de monte que fue sacado de su hábitat para ser una mascota de finca en el @Tolima. El animal estaba desnutrido y deshidratado por el estilo de vida doméstico.

Lea la historia del rescate: https://t.co/c4Kt1DRUlo pic.twitter.com/Wle4mHp9Ba — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 4, 2020

"El animalito es más nocturno que diurno, pero su dueño lo cargaba en los brazos durante el día, lo que trastornó su salud debido a que no ha tenido un ciclo normal de sueño", señaló Diana Isabel.



Agregó que: "a diario, el animal lloraba corriendo detrás de la moto de su dueño, y eso me produjo mucha consideración, me dolía verlo sufrir".



La afectación era enorme pues se trata de una especie sensible a la intervención del hábitat y que prefiere zonas apartadas sin la presencia de humanos.



Por todo eso, la mujer decidió rescatarlo a como diera lugar y su estrategia fue entablar amistad con el dueño, con lo que -luego de muchos intentos- logró que se lo regalaran aduciendo que lo cuidaría.



(Le sugerimos leer: José Eugenio, el caricaturista sin cédula que incomoda a la política)

La ignorancia es grande. Cazarlos y llevarlos a las casas no está bien, porque se les causa daño al sacarlos del medio donde viven FACEBOOK

TWITTER

Lo llevó a su casa en el corregimiento El Convenio y lo primero que hizo fue alimentarlo, pero le sorprendió la deshidratación y el problema de sueño.



"Tenía el sueño atrasado, duró 3 días completos durmiendo", aseguró Diana Isabel Cuesta, quien -cargando el perro de monte en sus brazos- entre lágrimas suplicó que "no haya más maltrato a los animales".



(Lea también: Medellín no tendrá más toque de queda gracias a la 'nueva normalidad')



Considera que existe una marcada equivocación en la mayoría de personas al creer que llevar un animal de fauna silvestre a la casa es hacerle bien.



"La ignorancia es grande, cazarlos y llevarlos a las casas no está bien porque se les causa daño al sacarlos del medio donde viven", aseguró.

Gracias a Dios, el animalito cayó en mis manos y logramos ayudarlo FACEBOOK

TWITTER

Para ponerlo a salvo Diana Isabel contactó a las directivas de Cortolima, las cuales de inmediato enviaron veterinarios al municipio de Líbano y lo que vino fue el traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, en Ibagué.



El veterinario Diego Castro aclaró que no está permitido tener animales de fauna silvestre en las casas y afirmó que el perro de monte rescatado es sometido a valoración y recuperación.



(Además: Con sabor de 'Aguaelulo', risas y memes volvió rumba a calles de Cali)



Diana Isabel Cuesta está feliz. Dice que: "gracias a Dios, el animalito cayó en mis manos y logramos ayudarlo".

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ