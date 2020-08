Desfalco de 1.400 millones en el impuesto predial de Yopal, Casanare

Capturaron a tres funcionarios de la alcaldía de Yopal y un tramitador por un desfalco de 1.400 millones de pesos en el impuesto predial en la capital de Casanare.



El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, señaló que las órdenes de capturas se están haciendo efectivas en esa ciudad y en Pailitas (Cesar) donde se encontraba una funcionaria de planta que había renunciado.



Castro reveló el modo como están desfalcando las arcas del municipio. Los funcionarios les pedían a algunos deudores morosos del impuesto predial que pagaran un monto muy inferior de lo adeudado y a través de la manipulación del sistema se legalizaban los pagos y se expedían paz y salvo.



Por ejemplo, si era una deuda de 150 millones, la persona pagaba 20 o 30 millones y le legalizaban los 150 millones de pesos, mientras los funcionarios y tramitadores reciben coimas.



Por orden de la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Administración Pública Seccional Casanare capturaron a Rafael Nossa Molano, técnico administrativo que labora en las TIC, Yody Yeimy Patiño Vargas, auxiliar administrativo de la Secretaría de Hacienda y el tramitador Luis Henrique Herrera Niño.



Los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático, en hechos ocurridos entre los años 2019 y 2020.



La denuncia por el desfalcó la presentó el secretario de Hacienda de Yopal a principios de febrero cuando las cuantas de la administración señalaban un desfalco de 1.000 millones de pesos y ya van por el orden de 1.400 millones, según le reportaron los investigadores al alcalde de Yopal.



Se estableció que no coinciden los registros del municipio con los extractos bancarios, determinando que hay irregularidades por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto del año 2019. Y podrían existir más involucrados en la investigación, incluidos los contribuyentes que no pagaron la totalidad de la deuda al municipio.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO