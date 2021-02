Cúcuta y Pasto, rajadas en percepción de seguridad

En los primeros lugares en el indicador de percepción de inseguridad, según la encuesta reciente del Dane, aparecen Cúcuta, con el peor nivel, y Pasto, que es tercera.



En el segundo lugar, dice la encuesta, está Bogotá, la capital.



En Cúcuta, la difícil situación de inseguridad que se vivió en el 2020 también se ha evidenciado en los primeros meses de este año. La encuesta indicó que el 71,9 por ciento de los encuestados no se sienten tranquilos al movilizarse en la ciudad.



Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, precisó que los datos entregados por el Dane se asemejan al diagnóstico hecho en noviembre de 2020, cuando solo el 10 por ciento de los habitantes manifestaron sentirse seguros en la ciudad o el barrio.



“Los niveles socioeconómicos más bajos tienen casi un 70 por ciento de percepción de inseguridad en la ciudad, y las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Lo más complejo es el nivel de victimización, el 48 por ciento de los encuestados han sido víctimas de algún tipo de delito, es decir, 5 de cada 10 personas”, indicó.



En el 2020 se presentaron 257 homicidios, incluyendo el de una menor de edad. Solo en el mes de julio se presentaron 36 asesinatos.



“La violencia y la percepción de inseguridad no es exclusivo de la migración ni de lo que ocurre en el Catatumbo, por supuesto que incide, pero no es lo único. Entre los actores de seguridad, tiene relación el sistema penitenciario, el liderazgo de los alcaldes y la convivencia ciudadana”, agregó Zambrano.



En cuanto a Pasto, el bajo pie de fuerza y la falta de cámaras de seguridad son las grandes dificultades. Así lo reconoció el alcalde Germán Chamorro de la Rosa, quien confiesa que el tema de la seguridad es muy complejo no obstante los esfuerzos que adelanta la administración municipal en articulación con la Policía.



Califica como “deficiente” el pie de fuerza existente en Pasto, “este es un problema que lo tienen casi todas las ciudades capitales en Colombia”, argumenta.



El 68,6 por ciento se los ciudadanos dicen sentirse inseguros. Entre los delitos que mayor preocupación les generan a las autoridades figuran el hurto y el homicidio, sobre todo, en sectores como el centro y los barrios surorientales.



Igualmente, las autoridades relacionan el aumento de la inseguridad con la presencia de migrantes venezolanos, pues muchos de ellos han sido sorprendidos robando a ciudadanos. Se cree que hay una población de 3.000 ciudadanos de ese país en Pasto, muchos de estos de manera irregular.



CÚCUTA Y PASTO

