Concejal que violó cuarentena para ver a su novia tiene covid

Joan Manuel Ríos Bedoya, concejal de Pereira, resultó positivo para covid-19. El joven político del Partido Liberal fue el mismo que, en julio pasado, violó la cuarentena obligatoria para celebrar el aniversario de relación con su pareja en los Termales de Santa Rosa.



Ríos informó que se practicó la prueba luego de presentar síntomas como pérdida del olfato y el gusto.

Quier comunicarle a toda la ciudadanía en un acto de responsabilidad como Concejal de Pereira, que el día de hoy me realizaron la prueba para Covid-19, presente síntomas como perdida de gusto, olfato y salio positivo. espero recuperarme pronto y seguir trabajando por mi ciudad. — JOAN MANUEL RIOS (@joanmanuelrios) September 7, 2020

"Además de estos síntomas, antes había tenido una gripa leve y según los médicos eran los primeros síntomas del virus. En este momento estoy solo, aislado en mi casa", precisó el concejal.



Ríos indicó, además, que no tiene certeza del lugar de contagio. "Hemos estado revisando y no encontramos dónde pudo darse, porque yo he sido muy cuidadoso, no me quito el tapabocas nunca y siempre tengo alcohol. Según el médico pudo ser en cualquier parte, con un billete o por tocar un tubo", dijo.

Foto publicada en redes sociales por la pareja del funcionario. Foto: Tomada de Twitter

Es de aclarar que, al momento, el Concejo de Pereira sigue sesionando de manera virtual, por lo que se ha descartado que Ríos haya llevado el virus al recinto.



Por ahora no se tiene reporte de más concejales de la capital risaraldense portadores de covid-19.



Sin embargo, de la clase política del departamento ya son cuatro los casos: el gobernador, Juan Manuel Tamayo; el alcalde de Quinchía, Absalón Trejos; el diputado, Daniel Silva; y ahora el concejal Ríos. Los primeros tres ya superaron el virus.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

PEREIRA