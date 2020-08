Capturaron a joven que extorsionaba a su profesor con fotos íntimas

Unidades del Gaula en Manizales, en coordinación con la Fiscalía, capturaron a una mujer de 20 años por el presunto delito de extorsión agravada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer le envió fotografías íntimas a su profesor y posteriormente lo amenazó con denunciarlo.



"Esta persona venía amenazando a su víctima al parecer con llamadas intimidantes al teléfono celular, también a través de mensajes vía WhatsApp en los cuales exigía el pago de la suma de diez millones de pesos a cambio de no denunciarlo en la Secretaria de Educación y la Rectoría de la institución donde laboraba", indicó el teniente coronel Diego Vásquez, comandante operativo la la Policía Metropolitana de Manizales.



El denunciante asegura que pagó la suma de dos 2 millones 500 mil pesos, no obstante la autora material del hecho continuó con sus amenazas y exigencias

Tras las extorsiones, la víctima acudió a la Policía Metropolitana con el fin de denunciar la situación y aseguró que había ya llegado a un acuerdo económico con la victimaria, lo que -al parecer- la mujer no cumplió y continuó con el hostigamiento.



"El denunciante asegura que pagó la suma de dos 2 millones 500 mil pesos, no obstante la autora material del hecho continuó con sus amenazas y exigencias. Es así como funcionarios policiales, después de analizar la información, procedieron a realizar las labores investigativas que permitieron la individualización e identificación de la responsable", apuntó Vásquez.



De acuerdo con el oficial, la oportuna denuncia del afectado y las pruebas que aportó fueron suficiente material para capturar en flagrancia a esta mujer.



"Se planeó una entrega controlada del dinero restante, acción en la que el personal encubierto se encontraba listo para proceder al momento de ser entregado el monto, esta actividad se llevó a cabo en el Terminal de Transportes en el sector de Los Cambulos", añadió el Comandante Operativo de la Metropolitana de Manizales.



La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación en donde enfrentará cargos por extorsión.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES