En la peor crisis por covid-19 llegan ayudas a Ibagué y Neiva

Neiva e Ibagué, ciudades que viven su peor crisis en salud con una ocupación por encima del 90 por ciento en camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) recibieron una donación consistente en elementos médicos y de bioseguridad para continuar su batalla contra la covid-19.



Emiratos Árabes Unidos les entregó a las capitales de Tolima y Huila al menos 50 unidades de cuidados intermedios, así como equipos de alta tecnología junto con elementos de protección para dotar el personal de salud.



La ayuda llega en buen momento toda vez que Ibagué, con una ocupación del 90 por ciento en las camas UCI, pasa por tiempos difíciles, pues ha registrado durante la pandemia 43.614 contagios y 1.023 fallecidos.



Pero atrás no se queda Neiva, donde se han presentado con 29.000 casos y 756 personas fallecidas. Además su ocupación de camas UCI llegó al 92 por ciento.



A la capital del Huila llegaron 22 unidades de cuidados intermedios y más de 60.000 elementos de bioseguridad con destino a la ESE Carmen Emilia Ospina. Así mismo, más de 60 ventiladores, cerca de 70.000 tapabocas, 1.200 termómetros, caretas y gafas de seguridad para el personal de salud.



El alcalde de Neiva, Gorky Múñoz Calderón, celebró la donación y dijo que llega en los momentos más difíciles de la pandemia.



“La batalla contra el virus no ha sido fácil pero con unidad y entereza enfrentamos cada día esta dura crisis”, afirmó el mandatario y agregó que se trata de equipos médicos claves para atender a los pacientes que requieren atención hospitalaria.



El gobierno de Emiratos Árabes Unidos también le entregó a la red de salud de Ibagué equipos de última tecnología consistentes en ventiladores con su respectiva máscara y conector, más de 65.000 tapabocas, termómetros, trajes de bioseguridad, caretas y gafas de seguridad.



“Estamos convencidos que trabajando unidos saldremos adelante de esta difícil situación que vivimos por cuenta del virus”, dijo el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien también destacó las ayudas recibidas por el Gobierno Nacional.



Este martes la capital del Tolima, donde se declaró la alerta roja, solo cuenta con 20 camas UCI para atender a los pacientes del covid-19.



Este es el segundo aporte que hace ese gobierno extranjero a la ciudad ya que en octubre de 2020 se recibieron 20 unidades de cuidados intermedios y 20.000 tapabocas.



Las donaciones se han dado con la cooperación y apoyo del embajador Jaime Amín Hernández.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO