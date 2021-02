Hallan 44 serpientes cascabel muertas en una casa de Honda, Tolima

En una casa del barrio Pueblo Nuevo, municipio de Honda, Tolima, las autoridades hallaron 44 serpientes cascabel sacrificadas con la intención de extraer su veneno para realizar su comercialización con falsos fines curativos en enfermedades como el cáncer.



Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, afirmó que las serpientes estaban divididas en “subproductos”, es decir, disecados, esqueletos, colmillos, pieles, cascabeles y hemipenes pero también se hallaron pieles de armadillos.



“Se realizó un allanamiento y encontramos que maltrataban a los animales, unas serpientes estaban muertas y otras en mal estado de salud”, dijo la funcionaria.



La entidad ambiental considera que inescrupulosos se han dedicado al tráfico de cápsulas de cascabel que posiblemente son comercializadas en tratamientos contra el cáncer que deja jugosas ganancias.



En el operativo se logró rescatar vivas a otras 4 serpientes cascabel (Crotalus durissus), así como una guacharaca, un loro frenteamarillo, polluelos y un perico de anteojos.



Delio Orjuela, administrador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima, señaló que en medio de la evaluación de las serpientes rescatadas vivas se pudo verificar su alto grado de deshidratación y desnutrición.



“Se les puso alimento pero no reaccionaron por sí mismas, así que tuvimos que alimentarlas a través de sonda”, dijo Delio Orjuela.



También se detectó que una hembra se encuentra en un estado delicado por lo que se le practicaron radiografías y ecografías para luego proceder al tratamiento de recuperación.



Por el momento no hay detenidos pero se conoció que una de las personas vinculadas en estos hechos de maltrato animal ya había sido sancionada por la autoridad ambiental. También se estableció que al momento del operativo esa persona no se encontraba en la casa del barrio Pueblo Nuevo, una zona de pescadores ubicada debajo del legendario puente Navarro.



Hay personas que ya están siendo judicializadas por estos hechos e incluso la Fiscalía inició los procesos de judicialización mientras que Cortolima realiza la parte sancionatoria.



Para las autoridades es lamentable que personas se dediquen a estas acciones contra la fauna silvestre que cumple una función importante en el ecosistema.



Las denuncias por maltratos, abusos y tenencia de fauna silvestre se pueden hacer a la línea 318-6322529 que funciona las 24 horas.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

Ibagué