Hombre se habría lanzado los carros para sacarles dinero a conductores

Varios videos que han circulado en redes sociales y donde se observa a varios hombres lanzándose al paso de algunos carros y hasta una motocicleta en el centro de Armenia, han causado polémica en la ciudad.



Aunque algunos de los conductores afectados por estos hechos han denunciado que se trata de una modalidad de hurto o un tipo de extorsión, la Policía advirtió que hasta el momento no se han recibido las respectivas denuncias y que este caso se debería a un intento de homicidio.



(Además: La historia del bebé que fue abandonado en un barrio de Medellín)

Geison Trujillo, uno de los conductores afectados, le relató a este medio que los hechos se presentaron el pasado 1 de enero a las 6:40 de la mañana ‘’yo pensé que era un borracho, pero no, y no era habitante de calle, tenía ropa normal. Me alcanzó a decir que si lo iba a matar y yo retrocedí, pero él se levantó y cuando yo arranqué se volvió a tirar contra el carro. Me devolví y me fui por otra vía, no me bajé ni le abrí la ventana’’, señaló Trujillo.



Añadió que no cree la versión de la Policía sobre un intento de suicidio. ‘’Para nada, esa persona estaba sola y la policía dice que supuestamente estaba con una pareja, eso es mentira y no tiene nada qué ver con esto. Además, hay más videos donde otros hombres se le tiran a más carros y motos, no es una sola persona sino que son varios’’.

Pilas en Armenia, carrera 19 calle 15, se están lanzando a los carros para sacar plata o para atracar! pic.twitter.com/obhG5gQAPv — Mauro (@jomacar19) January 5, 2021

Trujillo aseguró que no interpondrá una denuncia pues esas personas no le repararán el daño a su vehículo. ‘’Varias personas me han llamado y me han contado que les ha pasado lo mismo que a mí, y en la misma calle, la gente se baja y le piden plata y al final cuadran con dinero. Es un tipo de extorsión porque miran cómo sacarle plata a uno’’.



En los videos de cámaras de seguridad de la carrera 19, en el centro de Armenia se observa a algunos hombres que se lanzan contra varios vehículos distintos.



(Le puede interesar: Alerta en el mundo vallenato: Poncho Zuleta se cayó de un caballo)



El subcomandante de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, señaló que la gente ha tomado el video como un intento de hurto, pero informó que ‘’queremos aclarar que lo que se genera realmente es una pelea entre una pareja porque una de ellas termina la relación. Una de las personas bajo el efecto del licor decide lanzarse a un vehículo y a una moto. La patrulla llega a atender esta situación y las personas son trasladadas al centro médico y se logra establecer que no tiene afectación y se genera un comparendo por estar generando riñas en vía pública’’.



(En otras noticias: Video: impactante momento en el que tres hombres roban a motociclistas)



Agregó que este sector ‘’es seguro y la gente puede seguir circulando de manera segura por este sector y nosotros estamos siempre prestos a atender los requerimientos ciudadanos’’.



ARMENIA