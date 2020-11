Hombre atacó con cuchillo a joven y su perro por pasear en un jardín

En un vídeo de cámara de seguridad se evidencia un caso de maltrato animal que ha generado rechazo y alarma en la ciudad. Los hechos se registraron en un condominio del norte de Armenia, donde un joven paseaba su perro en un jardín hasta que un vecino decidió bajar de un quinto piso y atacar al perro y a su dueño.



Al parecer y según cuenta Carlos Duque, propietario del perro 'Zeús', el adulto mayor que lo atacó comenzó a gritarle minutos antes desde la ventana de un apartamento para que se fuera de esa zona, pero como el joven no se marchó, el hombre bajó con un cuchillo e intenta agredirlo. Sin embargo, el perro de raza pitbull se interpuso en el pleito lo cuál le ocasionó una herida en un costado de su cuerpo.



"Casi nunca lo había visto en el conjunto, pero unos vecinos me comentaron que el señor tiene tendencia a ser iracundo. Yo vivo aquí hace 10 años y estábamos en el sendero donde se saca a los perros que son potencialmente peligrosos. Allí me gritaba palabras soeces para que me saliera del sitio. Cuando llegué a la reja, él me estaba esperando con el cuchillo en la mano para atacarme. Mi perro alcanzó a salir y lo olió, pero no le hizo nada hasta que el señor intenta atacarme y ahí mi perro intentó defenderme", relató el joven.



Duque agregó que iba a correr para que no lo lastimara, pero no lo hizo porque pensó que iba a matar al perro. Luego, llegaron los vecinos a ayudarlo y a quitarle el cuchillo al hombre. Después, el agresor se fue para su casa.



"Cinco minutos después llegó la policía, pero como no fue sorprendido en flagrancia no se lo llevaron detenido", precisa el joven.



Con la asesoría de la concejal animalista de Armenia, Stefany Gómez, el joven radicó una denuncia por maltrato animal en la inspección de policía en la ciudad. Y aseguró que adicionalmente va a interponer una denuncia por tentativa de homicidio contra él.

"Venimos del otro hecho de hace unos días en Calarcá con la muerte del otro perrito a manos de un adulto mayor, y ahora tenemos este caso. Es un hecho de intolerancia y como ciudadanía entendemos que hay personas que amamos a los animales y otras que no, pero tampoco llegar a atacarlos y negarles los espacios. Es una reacción violenta del señor y sin sentido porque no le estaban haciendo nada a él", manifestó al Gómez.



La concejal añadió que ‘’terminamos de elaborar la denuncia acudiendo a la Ley de protección animal y el estatuto de protección animal que es la 84 y 89 en su artículo 6, que establece las conductas que son consideradas crueles con los animales, y el literal A, que hace referencia a causar daño o heridas a un animal con un arma corto punzante o de fuego. Y la 1774 que penalizó el maltrato animal y este caso tiene una agravación punitiva porque se cometió en un sitio público’’, explicó Gómez.



Mientras tanto, Zeús se recupera en su casa y aunque la herida fue profunda no comprometió ningún órgano vital. En cuanto al caso, este será asumido por la inspección de policía que decidirá si se resuelve en este despacho o lo traslada al Grupo Especializado de Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA