Estudiante que ganó prestigiosa beca ya reunió el dinero para viajar

Luego de que este medio publicó hace unos días la historia de Wilson Andrés Muñoz, quien ganó una beca para estudiar su pregrado en ciencias agrícolas en la Universidad Earth, en Costa Rica; el joven de 17 años que vive en la vereda Los Juanes, del municipio de Pijao, Quindío; ya cuenta con los recursos necesarios para tramitar la visa para ese país y los tiquetes para su viaje.



(Le recomendamos leer: Rodolfo Hernández revela su estrategia para las presidenciales 2022)

"Logramos recolectar el dinero que necesito para el viaje. Muchísima gente me llamó y me ofreció su colaboración. El 9 de noviembre tengo la cita para sacar el pasaporte y de ahí vamos a sacar la cita en la embajada de Costa Rica. Tengo que estar en la ciudad de Guácimo, Costa Rica, el día 3 de enero de 2020", relató Muñoz.



La Universidad EARTH y Five Together Foundation le otorgaron una beca completa que incluye el costo de la matrícula, alojamiento, alimentación y el seguro médico para estudiantes. Sin embargo, el joven no contaba con el dinero para financiar su viaje a Bogotá, tramitar la visa en la embajada y comprar los tiquetes para ir a estudiar en ese país.



(Lea también: Luto en Cali por el asesinato de una estudiante por robarle su bolso)



Cabe señalar que Costa Rica solicita visa a ciudadanos colombianos, chinos, dominicanos, indios, egipcios, entre otros.

Hay mucha gente que sigue llamando y escribiendo para ofrecer su ayuda, pero ya se recogió el dinero que se cree que se necesitará para los trámites FACEBOOK

TWITTER

"Hay mucha gente que sigue llamando y escribiendo para ofrecer su ayuda, pero ya se recogió el dinero que se cree que se necesitará para los trámites. Han llamado políticos y hasta una youtuber, y han dicho que van a ayudar, pero lo cierto es que ya se recolectó la cifra inicial que proyectamos para todo", señaló Hugo Murcia, rector de la institución educativa La Mariela, donde Wilson cursa undécimo grado.



Muurcia agregó que: "queremos agradecerles a todas las personas que se vincularon, todavía hay mucha gente solidaria en Colombia. El papá de Wilson me dice que no esperó que esto fuera trascender tanto, pero vemos que todavía queda gente muy buena con ganas de ayudar a los demás", dijo Murcia.



(Le puede interesar: 'Hoy regreso a la calle', amenaza de fletero durante su cuarta captura)



Mientras se realizan los tramites para el viaje, el joven se dedica a terminar sus estudios en la institución educativa de su municipio, al tiempo que les ayuda a sus padres con los cultivos de plátano, banano y café que tienen en su finca, en las montañas de Pijao.

Son pocas las becas que se brindan así hoy en día y eso entusiasmó muchos más al embajador y ratificó el apoyo en los trámites FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, el presidente de Asocomunal en el municipio de Pijao, Darío Marín, aseguró que el exvicepresidente de la República y actual embajador de Colombia en Costa Rica, Angelino Garzón, se comprometió en ayudar a agilizar los trámites en la embajada costarricense.



"Desde el primer momento que hablé con el embajador, me dijo que tenía que confirmar que Wilson si tuviera la beca completa. Le aportamos los datos del joven y él verificó con la universidad y efectivamente la beca de Wilson es una beca integral, y son pocas las becas que se brindan así hoy en día y eso entusiasmó muchos más al embajador y ratificó el apoyo en los trámites", relató Marín.



(Además: Presunto asesino de estudiante en Cali, libre por falla en el internet)

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA