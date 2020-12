Luis Carlos Sarmiento no ha dicho que el salario mínimo es muy alto

Recientemente empezó a circular en redes sociales una imagen fraudulenta que contiene una afirmación del empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo al respecto del salario mínimo.



Dicha imagen, que supuestamente es de EL TIEMPO, ya ha sido compartida varias veces. No obstante, se trata de una manipulación y uso indebido de los colores y diseños que usa este medio de comunicación en sus redes sociales.

EL TIEMPO, y su verificador de información 'Las Fake del Face' , desmiente que se trate de una pieza hecha por su equipo de redes sociales. El montaje es una clara manipulación de la identidad de marca de esta Casa Editorial. Por eso, hacemos el llamado para evitar que se siga compartiendo o difundiendo.



Además, la información que divulga la imagen también es falsa: este medio no ha publicado ninguna noticia con dicha frase.

Invitamos a buscar información en fuentes de información confiables y verificadas. Desconfíe de cuentas de usuarios que solo presentan imágenes o pantallazos y no dan a conocer el contenido o el artículo completo.



Consejos para no caer en noticias falsas

- Cosas básicas como la redacción y la ortografía le dan pistas. Desconfíe de los artículos con títulos grandes y en mayúscula sostenida.



- Fíjese en la coherencia de la presentación informativa. Desconfíe si el artículo salta a conclusiones exageradas de repente, si no hay ninguna fuente atribuida o si todo resulta anónimo.



- Pregúntese si la información, video o imagen entrega el contexto mínimo indispensable.



- Cuestione cuál es la motivación detrás del contenido, quién lo comparte, para qué y cuál es la fuente de origen. Un familiar o amigo puede compartir algo sin ser consciente de que es falso.



Lea también: Falso: no caiga en el audio del supuesto rappitendero con coronavirus



- En internet puede buscar el titular o la idea principal del artículo en cuestión para comprobar si aparece en otros registros informativos. Desconfíe si solo hay un registro disponible y casualmente es el único que plantea esa ‘información’.



- Inspeccione también el portal que aloja la noticia. Vea la sección ‘sobre nosotros’ o ‘acerca de’ para darse una idea de qué tipo de sitio está visitando.



- Verifique si el artículo tiene enlaces pero no dirigen a donde deberían. En ocasiones, algunas estrategias de desinformación utilizan la apariencia visual de otro medio de comunicación conocido, pero modifican la URL.



Vea además: Las noticias falsas sobre el coronavirus que circulan en redes



- Procure ir a las fuentes de la información, sin importar si son los mismos medios de comunicación, una figura prominente o una institución oficial. Ese tipo de ‘comunicaciones de última hora’ suelen tener registros concretos.



- Si se trata de imágenes o videos, trate de buscar otros lugares en la web en los que estén alojados.



- Si el video aparentemente salió de una cuenta verificada, consulte la cuenta real para contrastarlo.



- En el caso de las fotografías, puede descargar una imagen y realizar una ‘búsqueda invertida’ en Google. Al usar esa función de Imágenes, encontrará fotografías similares a la de la muestra y podrá explorar, por ejemplo, si sale en un artículo con una fecha vieja o si ha sido utilizada en otros contextos.



- También puede consultar los metadatos de un documento o una imagen para verificar el origen, las modificaciones y las fechas correspondientes.



Si usted definitivamente quiere abogar por el mundo del ‘fact cheking’, consulte portales dedicados a esta actividad e iniciativas que desmienten información. Dichas organizaciones suelen actualizar sus portales con frecuencia verificando información que circula en la web.



LAS FAKE DEL FACE