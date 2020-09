Reconciliación y perdón, la apuesta de la Alcaldía de Neiva

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, envió un mensaje de reconciliación en medio de la polémica que surgió, esta semana, por la labor de Esmith Duarte Cano, jefe de la oficina de Paz y Derechos Humanos, a quien muchos señalan de haber hecho parte de las otrora Farc lo que ella siempre ha desmentido.



El Alcalde, quien pese a algunas críticas nombró a Duarte en ese cargo en enero anterior, afirmó recientemente en su cuenta de twitter que en Neiva “le apostamos a la reconciliación, a la construcción de un territorio de paz”.



“Respetamos el dolor de las víctimas y la labor de las instituciones, por eso trabajamos por una ciudad que avance desde el perdón y cuya premisa sea el respeto por la vida”, aseguró el mandatario.



La labor de Esmith Duarte fue criticada por senadores como Ernesto Macías y Carlos Felipe Mejía a raíz de, según ellos, una charla de Derechos Humanos que dictó el domingo anterior a miembros de la Policía Metropolitana de Neiva.



Incluso Mejía calificó ese episodio como “inaudito” y Macías dijo que la responsabilidad recaía en el Alcalde por “llevar a esta persona a la administración municipal”.



El nombramiento de Duarte ha sido motivo de controversia en Huila por lo que el alcalde en sus alocuciones le ha ratificado su apoyo y ha señalado que su administración viene adelantando un trabajo destacado que busca brindar espacios para que las víctimas, reinsertados y excombatientes tengan participación en los procesos importantes de la ciudad.

Por todo esto también destacó la instalación, en julio, del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del que hacen parte representantes de diversas organizaciones y entidades estatales.



Otro logro es la adopción de una política pública de paz que da participación a víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y poblaciones vulnerables, entre los que figuran líderes sociales, defensores de derechos humanos, mujeres y campesinos.



Esmith Duarte defendió la política pública de paz a la que ve como una carta de navegación “para implementar los Acuerdos de Paz, así como para trabajar en temas de reconciliación, convivencia pacífica y una cultura de paz”.



En cuanto a los señalamientos de su militancia en las Farc considera que han surgido múltiples versiones para perjudicarla a ella y a la actual administración municipal.

“Se ha tejido un entramado de mentiras, no es cierto que yo haya pertenecido a las Farc, ni que sea una persona en proceso de reincorporación”, afirmó Duarte en una entrevista a TSM Noticias de Neiva.



“Fui condenada a 4 años por un Juez por complicidad en rebelión debido a una relación sentimental con un hombre que perteneció posteriormente a las Farc”, aseguró.



Al quedar libre en 2011 comenzó a trabajar en su proyecto de vida llegando a obtener grados en contaduría pública y gerencia de proyectos “ya que me preparé para aportar a la construcción de la paz, hoy estamos haciendo de Neiva un territorio de paz”.



En cuanto a señalamientos de su participación en un plan para atentar contra el avión del entonces Presidente Álvaro Uribe en el aeropuerto de Neiva, en 2005, señaló que “el atentado quedó desvirtuado en desarrollo del proceso”.

Finalmente desvirtuó el tema de la capacitación en Derechos Humanos a la Policía de Neiva “pues simplemente fui al comando para que me conocieran y contarles de mi trabajo en la oficina de paz de la Alcaldía".



