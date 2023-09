“Allá, la orden que dieron fue que todos saliéramos, porque aquí se va a pelear y estamos dispuestos a combatir”.



Así es cómo recuerda el gobernador mayor del cabildo indígena awá Libertad del Telembí, Albeiro Nastacuás, el momento en el que empezó el éxodo de comunidades enteras desde Ricaurte hacia los municipios de Samaniego y Santacruz-Guachavés, en Nariño, ante las presiones que ejercen los grupos armados ilegales que se disputan el dominio territorial a sangre y fuego.

"A nosotros nos tocó dejar abandonado todo lo que teníamos, no nos dieron tiempo ni de respirar”, insistió.



“La gente está saliendo de los resguardos porque este conflicto no va a terminar”, indicó entre resignado y temeroso el líder indígena, al referirse tanto a los desplazamientos masivos como a los desplazamientos gota a gota que se están registrando a los dos municipios del occidente del departamento, por los fuertes enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. Van más de 2.800 desplazados entre campesinos e indígena.



Solo de nativos han salido hasta el momento unos 800, entre niños, jóvenes y adultos que salieron desde el municipio Ricaurte, el cual limita con las jurisdicciones de Samaniego, Santacruz-Guachavés y Barbacoas.

“Pero ellos todavía no pueden salir, alcanzaron a comprar un bulto de arroz y con eso están aguantando para no morir de hambre”, afirmó.



Según su testimonio, “hay combates y enfrentamientos permanentes, los actores armados ya están en la zona” y luego agregó: “a nosotros nos tocó dejarlo todo en cuestión de horas, eso no fue nada fácil”.



“La gente está sufriendo, los docentes se fueron y no se han podido dictar clases en las escuelas”, es otra de las consecuencias del conflicto armado.



Aseguró que los desplazamientos masivos también se suman los campos minados en el territorio, allí, sobreviven las comunidades de Tangareal, El Recodo, Charco Largo, Bajo Charco Largo e Imbapí.



Esa es la otra gran preocupación que tiene el líder indígena, la existencia de minas antipersona en los caminos ancestrales, lo que significa un alto riesgo para los pobladores que buscan salir de sus resguardos.



“Ya están minados todos los caminos y una vía que comunica al resguardo Libertad del Telembi con el municipio de Samaniego”, aclaró.



Comentó que en esa región que tuvieron que abandonar, los indígenas derivan su sustento de la siembra de plátano, yuca y algunos frutales, además la pesca y la caza les representa algunos moderados ingresos.



“Allá ya no hay nada, no se puede hacer la remesa, no hay dónde comprar las frutas y hortalizas”, precisó luego y añadió que la pesadilla comenzó el pasado 2 de agosto cuando llegaron los integrantes de los grupos armados ilegales con la categórica exigencia a la gente de que tenía que abandonar la zona.

Piden un corredor humanitario

Ante esta dramática y angustiosa situación humanitaria, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá solicitó al Gobierno Nacional, la urgente creación de un corredor humanitario, que permita atender las necesidades prioritarias que vienen padeciendo los resguardos Planadas, Telembí, Pulgande Tronquería y Tortugaña Telembí.



De acuerdo con la organización, “la situación de inseguridad que viven los resguardos indígenas awá por cuenta de los violentos, también impacta negativamente el derecho fundamental a la educación de los menores”.



No obstante, Nastacuás aclaró que a la solicitud planteada sobre el corredor humanitario, “aún no nos han dado ninguna respuesta, no tenemos ningún apoyo del Gobierno Nacional, tampoco hay respuestas de las instituciones”.



“Nosotros hemos sacado varios comunicados pidiendo la ayuda del gobierno y denunciando el desplazamiento y confinamiento de nuestras comunidades, pero no nos han dado soluciones efectivas, las estamos esperando”, aclaró.



Por su parte el secretario de Gobierno de Nariño, José Obregón, dijo: “Manifestamos el rechazo total en estas circunstancias en que tengan que poner a nuestras comunidades en medio del conflicto”.



Sostuvo que el camino debe ser el diálogo por lo que le pidió al Gobierno Nacional la instalación de mesas de concertación “y que en ellas se cumpla con todo lo que allí se acuerde”.



