Francotirador mató a soldado que inspeccionaba un carro bomba en Catatumbo

Un soldado profesional falleció este viernes mientras inspeccionaba un presunto carro bomba que había sido abandonado frente a la Estación de Policía de El Tarra (Norte de Santander) desde hace una semana.



Ante la presión del alcalde local, la personería municipal y el clamor de los habitantes, quienes temían una posible detonación del vehículo, el Ejército Nacional envió un grupo antiexplosivos para desactivar los explosivos.



Al llegar, tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 21, quienes protegían el segundo anillo de seguridad, fueron hostigados y un soldado recibió un disparo de un francotirador. El militar falleció de inmediato.



La víctima fue identificada como Néstor Eugenio Ajon Galindo, oriundo de Villagarzón, Putumayo, y llevaba cuuatro años en la institución.



La Segunda División del Ejército Nacional responsabilizó en un comunicado al grupo armado organizado Residual (GAOr-E33) y lamentó la muerte del soldado profesional.

“Uno de nuestros soldados fue atacado indiscriminadamente por un francotirador. Es de anotar que a nuestro uniformado, quien de inmediato se le brindaron los primeros auxilios por parte de nuestros enfermeros de combate, no fue posible reanimarlo. Perdió la vida de manera inmediata”, señala el comunicado.



Por ahora, las autoridades adelantan operaciones militares, con el fin de dar con el paradero de los responsables del asesinato y de la instalación del carro bomba.



El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, reconoció que la comunidad les habían advertido que el vehículo podría ser un señuelo para atacar a la Fuerza Pública.



“Esta situación y las últimas que han acontecido en Norte de Santander, obedecen a las operaciones que hemos realizado contra el narcotráfico en esta zona. Lo que había ahí era una trampa para atraer a la Fuerza Pública, estamos evaluando todo lo concerniente a la parte técnica de este artefacto”, sentenció el oficial.



Un hecho similar ocurrió en octubre del 2020, cuando una camioneta fue abandonada frente a la Alcaldía municipal con una presunta caja de explosivos. Más de 24 horas permaneció acordonado el parque principal. No hubo víctimas ni lesionados.



