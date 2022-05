La muerte de la joven Karina Blanco, quien fue violada y asesinada mientras se dirigía a un colegio, y el caso de una menor que fue abusada sexualmente por su padrastro durante seis años, han dejado en evidencia el riesgo y violencia que enfrentan las mujeres en Norte de Santander.

El primer caso ocurrió en Cáchira, cuando un migrante venezolano violó, apuñaló y lanzó al río a Karina Blanco, una joven estudiante que alcanzó a enviar una fotografía a su novio para alertar que un hombre la estaba siguiendo. El agresor fue asesinado por la comunidad enardecida.



El segundo hecho se presentó en El Tarra, cuando la Policía de Norte de Santander capturó a Jubenal Villalobos por abusar sexualmente de su hijastra desde los 7 años. La menor confesó a su mamá que estaba embarazada y decidió abortar.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el hombre que siguió y habría asesinado a Karina Blanco cuando salió de su colegio. Foto: Familia de Karina Blanco

La niña decide contarle todo a la mamá, que su padrastro la violaba desde que tenía uso de razón, pero que no había informado porque él la amenazaba con quemarla y asesinarla con un machete FACEBOOK

TWITTER

"La niña decide contarle todo a la mamá, que su padrastro la violaba desde que tenía uso de razón, pero que no había informado porque él la amenazaba con quemarla y asesinarla con un machete", narró la Policía.



De acuerdo con el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (Oagnds), durante el 2021 se registraron 830 personas víctimas de Violencia Basada en Género (VBG). El 88 por ciento reportó haber sufrido violencia sexual.



"Los principales agresores son desconocidos, lo cual no necesariamente significa que las víctimas no conozcan su identidad, sino que no cuentan con garantías de protección para mencionar quiénes son. También alerta que muchos de los agresores son cercanos a las víctimas, tales como familiares o parejas", señaló la organización.



Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario y Puerto Santander son los municipios en donde hay más riesgo para las mujeres, debido a la presencia de grupos armados y economías ilegales.



Por su parte, la reciente encuesta ciudadana de 'Cúcuta cómo vamos' explica que en el caso de la capital nortesantandereana, la percepción de inseguridad es alta.



"El 77 % de los encuestados se sienten inseguros en la ciudad, pero cuando se mira la respuesta de las mujeres encuestadas, comparadas con la de los hombres, el dato es preocupante: el 81.8 % de las mujeres se sienten inseguras y el dato para hombres fue del 70 %, una diferencia del 11 %", indicó Mario Zambrano.

Facebook Twitter Linkedin

Protesta en Cáchira por el asesinato de Karina Blanco. Foto: Fecode

Ante esto, la Alcaldía de Cúcuta, desde una de sus dependencias, viene articulando y trabajando en una política pública de equidad de género para la ciudad, con el objetivo de promover y garantizar los derechos de las mujeres en la frontera.



Las cifras de la Fiscalía General de la Nación para Norte de Santander reseñaron durante el 2021 al menos 239 mujeres asesinadas, y sólo 8 casos fueron tipificados como feminicidios.



"A pesar que la Fiscalía sí reconoce el feminicidio como delito, no documenta la totalidad de muertes violentas de mujeres como tal, tipificándolos generalmente como homicidio culposo o doloso en el marco de relaciones sentimentales", explica el Oagnds.



Durante el primer trimestre del 2022, 225 mujeres han sido asesinadas, la mayoría de casos han sido rechazados con vehemencia por tratarse de feminicidios o muertes de menores de edad. El mayor número de casos se han registrado en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Norte de Santander.

CÚCUTA