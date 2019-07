Las movidas políticas de 'Ñoño' Elías desde la cárcel

El ex senador cordobés Bernardo 'Ñoño' Elías, preso actualmente por el escandaloso caso de Odebrecht, ya tiene candidato para la Gobernación de Córdoba. Se trata de Carlos Gómez Espitia, el mismo que fue mencionado por el ex gobernador Alejandro Lyons, como su cuota a las pasadas elecciones regionales y quien también fue su hombre de confianza y secretario general durante su mandato (2012-2015).

Gómez, avalado actualmente por el partido Centro Democrático, recibió el respaldo de la llamada 'Ñoñomanía' a través del hermano del líder de ese grupo Julio Elías Vidal, quien protagonizó una derrota en su aspiración a la Cámara de Representantes luego de la debacle del otrora varón electoral de Córdoba.



La semana pasada se conocieron unos audios en los que Alejandro Lyons, actualmente informante de la DEA, le decía vía telefónica al abogado Leonardo Pinilla, recientemente deportado desde Estados Unidos donde pagó una condena por lavado de activos, que había apoyado financieramente a Carlos Gómez para su campaña a la gobernación (2016-2019).



"Tú le hubieras metido un poco más de plata y te hubieras ganado esa vaina", le dice Pinilla a Lyons, refiriéndose a la pasada candidatura de Carlos Gómez.



Las conversaciones interceptadas por la DEA fueron reveladas por Noticias Caracol. En ellas se revelan diálogos del exgobernador Lyons con el abogado Leonardo Pinilla, las cuales levantaron una polvareda en Córdoba, ya que Carlos Gómez, siempre negó el apoyo económico por parte de su antiguo jefe.



En uno de los apartes de las grabaciones, Pinilla critica a Gómez por lo que habría dicho en círculos políticos de su departamento. "Ese Man tiene esa lengua larga(…) El Man decía que supuestamente, que tú lo habías dejado tirado, y que la habías hecho gastar una plata y tal".



A esa afirmación, Lyons responde: "Lo más fácil era decir eso, pero no fue así".



De inmediato Pinilla opina: "Tú le hubieras metido un poco más de plata y te hubieras ganado esa vaina".



Y Lyons contesta: "No, si hubiera seguido me lo gano y les pego una palera".



Carlos Gómez, quien comenzó su campaña política desde hace cerca de tres meses, no ha querido referirse a esa grabación.



Además del 'Ñoño' Elías, su campaña cuenta con el respaldo de la actual representante a la Cámara Sara Piedrahita, prima de Lyons y cuyo nombre también aparece en los expedientes del saqueo de las finanzas en Córdoba.



En los círculos políticos de Córdoba se anuncia que la ex congresista Zulema Jattin, condenada por sus supuestas alianzas con paramilitares, se uniría también a esa campaña, lo cual se protocolizaría en los próximos días.



Zulema Jattin tiene actualmente detención domiciliaria, es investigada por la Corte Suprema de Justicia puntualmente por el delito de concierto para delinquir agravado cuando se desempeñó como senadora de la República y representante a la Cámara por presuntas alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Así las cosas, Carlos Gómez Espitia habría hecho consenso a su favor de varios de los líderes con mayores escándalos de corrupción y alianzas con grupos criminales en el país.



EL TIEMPO