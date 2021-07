Secretaría de Educación no ve viable regreso a clases en Magdalena

La secretaria de Educación de Magdalena no ve viable, al menos en estos momentos, el regreso a clases en las aulas de los colegios municipales.



El jefe de esta cartera, Guillermo Rubio, reconoció que el sistema público del departamento presenta falencias especialmente de infraestructura que no brindan las garantías básicas de bioseguridad a estudiantes y profesores.



“No es un secreto las grandes necesidades que tienen los colegios en el departamento en materia de infraestructura, mejoramiento y ambientes escolares, por esa razón no vemos viable iniciar una presencialidad”, afirmó el funcionario.



A Rubio también le preocupa que muchos profesores todavía no completan su esquema de vacunación, lo que los sigue haciendo vulnerables al virus.



Frente a la orden del Gobierno Nacional de volver al aula de clases a partir de este 15 de julio, aseguró que antes de cualquier instrucción en este sentido, primero debe definirse con alcaldes y rectores una estrategia segura de alternancia gradual y segura.



“No podemos pretender de manera irresponsable dar una orientación al retorno a clases de manera presencial. Ya hicimos una reunión con los rectores y en los próximos días convocaremos a los alcaldes para conocer la situación particular de cada municipio”, indicó el funcionario.



Del mismo modo, se reunirán con los personeros estudiantiles y asociaciones de padres de familia, para sacar las conclusiones con las que se definirá la viabilidad del regreso a clases en el Magdalena.

Ningún colegio está en condiciones

La presidenta del sindicato de educadores del Magdalena Edumag, María Ceballos, confirmó que en el departamento no existe una sola institución educativa con los requisitos mínimos para volver a clases presenciales.



“Nosotros estamos preparados, nunca nos hemos negado porque nuestra naturaleza es el aula de clases, pero quién garantiza la vida y la seguridad de nuestra comunidad educativa”, expresó María Ceballos.



El magisterio precisa que las instituciones educativas públicas, normalmente generan un riesgo para la salud y la integridad de los estudiantes por el deterioro de sus estructuras, la falta de abanicos y servicios públicos.



“Ahora con el covid, ese panorama se torna mucho más crítico para todos los que asistan a un colegio en ese estado", puntualizó la representante del sindicato.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

