No se acueste sin leer las noticias clave de este jueves

Antes de que se vaya a descansar, le contamos las noticias de este jueves.

Timochenko critica a Márquez por 'extraña y peligrosa relación' con Marlon Marín

Las diferencias entre el primero y el segundo hombre de las antiguas Farc sobre lo que debía ser la paz con esa guerrilla fueron evidentes después de que se selló la negociación de la Habana y comenzó la conformación del partido político, en agosto del 2017. Pero no comenzaron ahí.



Márquez fue quien más se opuso a iniciar el proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos tras la muerte, en noviembre del 2011, del entonces jefe máximo de las Farc, ‘Alfonso Cano’, en una operación militar.



Y mucho trabajo tuvo que hacer su sucesor, Rodrigo Londoño, Timochenko, para convencer a Márquez y a quienes lo seguían dentro de las Farc de que era el momento de buscar el fin del conflicto armado mediante una negociación.



Esta semana por primera vez, Timochenko cuestionó publicamente y con nombre propio la actitud de Márquez.

Iván Márquez (izq.) y Timochenko (der.) encabezan dos líneas de pensamiento muy distintas al interior del partido Farc, que hace rato vienen chocando. Foto: Luis Acosta / AFP

'Base de la reforma pensional es no aumentar la edad': Duque

El presidente Iván Duque anunció este jueves en Barranquilla que el Gobierno Nacional presentará en los próximos meses la reforma pensional, y que la misma estará centrada en buscar mayor equidad, por lo que no se aumentará la edad de pensión.



“La base (de la reforma pensional) es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, explicó el Jefe de Estado.

El gobierno Duque ha insistido en que no aumentará la edad de pensión. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Muerte de Leidy Asprilla habría sido por accidente: Medicina Legal

Medicina Legal confirmó este jueves que la causa de muerte de la futbolista Leidy Asprilla, encontrada este miércoles en un cañaduzal en la vía que conduce del municipio de El Cerrito a Rozo, en el Valle del Cauca, estaría relacionada con una muerte violenta compatible con un accidente de tránsito, y no con un homicidio.



"Se confirma que el cuerpo que recibimos es de Leidy Asprilla y que los hallazgos de la necropsia están relacionados con un trauma a nivel de extremidades inferiores y trauma a nivel de columna. Hallazgo suficiente para explicar la manera de muerte, es una muerte violenta compatible con accidente de tránsito", aseguró el instituto.

Leidy Asprilla había jugado para la selección femenina de fútbol. Foto: Twitter: @walo1989_1

Germán Efromovich, ¿nuevamente tiene en problemas a Avianca?

Germán Efromovich, el empresario que compró Avianca tras su quiebra en el 2004 y en 15 años, convirtió a la aerolínea en una potencia regional y la más grande de América Latina. Pero, la sede que se encuentra en Bogotá tiene de nuevamente problemas.



Desde su salida a la bolsa en el 2011, las acciones de la aerolínea cayeron un 75 por ciento. La pérdida que afronta Avianca, ha sido la mayor desde el 2015.



El responsable de estos problemas es el mismo Efromovich, quien se consideraba tiempo atrás un héroe. El año pasado puso en juego el futuro de la compañía tras ofrecer una participación del 51,5 por ciento de Avianca como garantía de un préstamo de United Continental Holdings.

Germán Efromovich es el actual presidente de la junta directiva de Avianca Holdings y su mayor accionista. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Duván Zapata estaría en la mira del Real Madrid

El colombiano Duván Zapata estaría en la mira de un gigante del fútbol europeo, de acuerdo con el programa español 'El Chiringuito de Jugones': el Real Madrid, el mejor equipo del siglo XX según la Fifa.



Según la versión emitida por este programa, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, tendría a Zapata como alternativa en caso de que no se concrete la contratación del atacante serbio Luka Jovic, quien actúa en el Eintracht Frankfurt y que parece estar muy cerca.



ELTIEMPO.COM