Con camisetas y globos blancos, cientos de trabajadores de la industria de la caña realizaron un homenaje en Padilla a los dos trabajadores asesinados esta semana durante las alteraciones del orden público en la hacienda Ucrania, en esta zona del norte del Cauca.

“¡No más violencia, sí a la paz!”, se lee en uno de los carteles. Cerca del mensaje se observaron las fotografías de las víctimas, Leonardo Talaga y Rodolfo Dagua, ambas alumbradas por dos velas blancas.



"Lamentamos la manera cómo asesinaron a dos trabajadores", dijeron algunos asistentes.

“Esta actividad es un acto simbólico en rechazo a los actos de violencia realizados el pasado lunes 6 de febrero en la vereda El Tetillo”, dijo Juan Carlos Agudelo, trabajador en una de las haciendas de caña de azúcar.



Recordó que las comunidades negras y campesinas que están en la hacienda Ucrania desde hace más de un año, reclamando condiciones dignas para sus familias, están dispuestas al diálogo para que este tipo de situaciones violentas se detengan.



“Les decimos al Gobierno Nacional que no solo son las mesas de diálogo, sino que hay que bajar al territorio para evitar que estas cosas sucedan. Necesitamos que se garantice que ya no hayan pérdidas de vidas, que no vuelvan a haber heridos, ni personas retenidas, porque todo eso fue lo que vivimos ese día en la vereda El Tetillo”, agregó.



La comunidad manifestó temor tras todo lo ocurrido. Piden presencia de la institucionalidad.



Señalaron que desde el 2014 vienen enfrentado esta crítica situación de violencia y de ocupaciones de predios, como Ucrania.



Según propietarios de tierras de la región, más de 3.000 hectáreas han sido ocupada, de forma ilegal, afectando el derecho al trabajo, la propiedad privada y la seguridad.



Muchos hijos temen que sus padres salgan a trabajar y no regresen a sus hogares. Los cuatro hijos de Rodolfo y los dos de Leonardo, nunca imaginaron que sus progenitores no regresarían sanos y salvos, luego de ir a una jornada laboral para el ingenio Incauca.



Pobladores de Padilla y municipios del norte del Cauca aledaños aseguraron ser víctimas de amenazas e intimidaciones.



Por la zona donde ocurrieron los hechos hablan de una línea invisible. Quien la cruce debe atenerse a las consecuencias.



“A la familia de Leonardo y Rodolfo, Dios Padre Celestial los tenga a ustedes en un descanso eterno porque fueron nuestros compañeros de batalla y de lucha y nos abandonaron nunca. Allí estuvieron hasta la última”, expresó un amigo de las víctimas en medio del homenaje.



Horas antes, colaboradores de Incauca en la capilla del Ingenio en Miranda, realizaron un acto simbólico a los dos trabajadores.



Dos personas murieron, otras dos resultaron heridas y otra más fue retenida, tras un enfrentamiento armado en zona rural del municipio o de Padilla.



El hecho violento ocurrió el pasado lunes 6 de febrero en la hacienda Ucrania.



Autoridades dijeron que en este mismo predio, el año pasado se presentaron dos confrontaciones entre campesinos e indígenas. En uno de esos enfrentamientos, resultó lesionado un integrante de las comunidades indígenas.



De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2022 el Cauca fue el departamento donde mayor número de invasiones de tierras se registró.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PADILLA (CAUCA)