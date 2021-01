No habrá fiestas del 20 de Enero en Sincelejo por pandemia

A la historia de los sincelejanos pasará este 2021, pues sus festividades de inicio de año, tan arraigadas desde hace décadas, no podrán llevarse a cabo debido a la pandemia.



El anuncio fue hecho por el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, quien indicó que la situación generada por los contagios de Covid 19 en la capital sucreña obliga a tomar decisiones responsables en beneficio de todos.



"Para nosotros prima la salud y por lo tanto este año no vamos a efectuar las tradicionales Fiestas del 20 de Enero. Abriremos más espacios a la cultura con el Festival Enerino de las Artes, que lo haremos de manera virtual y en homenaje a Miguel Durán Junior, un hijo adoptivo de esta ciudad", precisó el mandatario de los sincelejanos.

La sincelejana Audrey Fernández, fiel amante de las celebraciones del 20 de enero y que año tras año disfruta de los eventos de cabalgata, desfile de fandangueras, carrozas y reinado popular, está de acuerdo con la medida, pues es temerosa de los estragos que ha causado el coronavirus en Sincelejo, ciudad con mayor número de contagiados de Sucre. A la fecha, la capital sucreña registra, según el boletín epidemiológico de la Secretaría de salud departamental, 11.245 casos.



“Es mejor sacrificar las fiestas y no la salud de los ciudadanos. Es acertado no realizarlas porque aún mucha gente no es consciente de que en sus manos está evitar la cadena de transmisión del covid, que ha dejado muchas muertes y familias incompletas en Sincelejo”, dijo la mujer.



Las celebraciones culturales iniciaron con la a novena versión del Festival Enerino de las Artes, que empezó con la misa de la Bendición de los Niños, en la catedral San Francisco de Asís. Foto: Archivo particular

Por su parte, Libardo Pérez, quien todos los años aprovecha los días de fiestas para rebuscarse con la venta de agua, licor y gaseosa, lamentó que no se realicen las actividades, aunque precisa que comprende el motivo de la cancelación.



“Vivo del rebusque y las fiestas del 20 siempre me ayudan. Lástima que este año no se pueda sacar provecho de ellas. Lo importante es estar vivo, para poder vender por los próximos años cada fiesta del 20 de enero y así sacar algo más para el diario”, expresó con voz de resignación el vendedor.



Cabe resaltar que las celebraciones culturales ya se iniciaron con el inicio de la a novena versión del Festival Enerino de las Artes, que empezó con la misa de la Bendición de los Niños, en la catedral San Francisco de Asís.



En esta versión, las actividades previstas, en el festival virtual, darán la oportunidad a los artistas locales para mostrar su talento en diversas áreas, a través de la virtualidad, pues se tienen preparadas transmisiones por redes sociales y canales locales de televisión.



La programación cultural está a cargo de la dirección de Cultura de Sincelejo.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo