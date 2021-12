Tras la confirmación de varios casos de la variante ómicron del covid-19 en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Medellín y Bogotá, en redes sociales comenzó a circular información sobre confinamientos para este 31 de diciembre.



Sin embargo, las autoridades locales desmintieron estas noticias e hicieron un llamado a la ciudadanía para que se informen a través de medios de comunicación y los canales oficiales de las administraciones.



De hecho, en ninguna ciudad del país habrá cuarentena este viernes y solo Cartagena tendrá toque de queda durante la madrugada del 1.° de enero.



"No caigamos en inocentadas: este fin de semana no tendremos cierres ni toque de queda en Antioquia. Ante el incremento de contagios de covid-19 que estamos viviendo, la invitación es a extremar medidas de protección: todos a cuidarnos y vacunarnos", aseguró esta semana en su cuenta de Twitter el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Pero ante la declaración del cuarto pico de la pandemia por parte del Ministerio de Salud y el aumento de los casos diarios en las principales ciudades del país, las autoridades están en alerta máxima.



Colombia llegó este jueves a 30.710 casos activos, cuando 10 días atrás, el 20 de diciembre se reportaron 12.485 activos.



Esto tiene a las alcaldías evaluando posibles restricciones, pero no hay nada confirmado y solo se está estudiando la posibilidad en caso de que la situación empeore y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estén al límite.



Incluso, algunos alcaldes tienen sus dudas, por lo que, por ahora, el llamado también es a reforzar la vacunación y que quienes no han recibido ninguna dosis, lo hagan, así como quienes ya pueden acceder a los refuerzos, lo hagan lo más pronto posible para evitar un nuevo contagio y, si este llega a darse, evitar complicaciones a causa del virus.

#ReporteCOVID19 30 de diciembre:



2.656 recuperados

8.436 nuevos casos

35 fallecidos



Muestras: 85.907

PCR: 34.878

Antígeno: 51.029



Total:



4.967.873 recuperados

5.147.039 casos

129.901 fallecidos

29.565.827 muestras procesadas

30.710 activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/Yvosn6YrKl — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 30, 2021

“Nosotros no aguantamos más cierres, la economía no aguanta más cierres, Medellín no va a hacer más cierres. Aquí es vacunación -en especial- y vamos a reforzar a las personas que no se vacunaron en el primer ejercicio, pero en especial estamos dedicados a las terceras dosis”, dijo en días pasados el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



En ese sentido opinó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para quien la ruta debe ser la vacunación y el autocuidado.



“La ruta no puede ser ni la cuarentena estricta ni el cierre total, tiene que ser que nuestra comunidad se vacune, que todos aquellos que han recibido su segunda dosis y ya han pasado seis meses tengan su dosis de refuerzo, quienes han hecho negación a la vacunación, que por favor se vacunen, porque la vacuna reduce en un 97 por ciento la severidad de la enfermedad”, aseveró el mandatario.



