Un juez de Córdoba dictó medida de aseguramiento intramural en contra de un hombre por el delito de acto sexual con menor de 14 años.



(Lea también: Hombre habría agredido durante 5 años a su expareja y secuestrado a su hija de 2 años)

El condenado fue detenido en flagrancia este 20 de junio cuando abusaba sexualmente de una menor de 10 años. Sin embargo, tras su detención fue declarada ilegal su captura.



No obstante, durante la entrevista a la víctima, ésta narró que el indiciado le habría hecho tocamientos de tipo libidinosos y que le advirtió que no dijera nada ya que su prima, de 8 años de edad, no contaba nada cuando la abusaba.



(Además: 'El Brujo de Sandoná' habría ordenado matar a una mujer para hacer un ritual amoroso)

El ente investigador se percató entonces de una indagación en contra del imputado por otro caso de abuso sexual, y tras analizar las noticias criminales se asociaron los dos casos por darse en el mismo sitio, con igual modus operandi y donde la víctima también era una menor de edad.



Por lo anterior, la Fiscalía estableció que el victimario, entre los meses de abril y mayo de año 2022, habría cometido todo tipo de vejámenes contra la menor de edad en una vivienda de Ciénaga de Oro (Córdoba).



(Más noticias: Hombre atacó con cuchillo a su pareja y a varios familiares que intentaban defenderla)

En medio de las audiencias concentradas el imputado no se allanó a cargos, sin embargo, un juez promiscuo municipal de Ciénaga de Oro con funciones de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO