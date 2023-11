Inkanto Prime y 1621, los restaurantes de Cartagena que brillan en 'The Best of Best'

La excelencia culinaria en Colombia se destaca una vez más con el reconocimiento de cuatro icónicos restaurantes entre los 25 mejores de Sudamérica en los premios 'The Best of Best' de TripAdvisor.



Estos reconocimientos, basados en millones de opiniones y reseñas de viajeros de todo el mundo en la famosa plataforma, destacan la diversidad y calidad de la escena gastronómica colombiana.



El restaurante 1621, del hotel Santa Clara, en Cartagena. Foto: Cortesía Restaurante 1621

La ciudad de Cartagena se posiciona con dos establecimientos icónicos: el Restaurante 1621 en el puesto 2 e Inkanto Prime en el puesto 22, ambos ubicados en el centro histórico de la ciudad.



1621, que abre puertas en el reconocido Hotel Santa Clara, tiene ya ganado un lugar en la escena gastronómica mundial.



Mientras tanto, Inkanto Prime, ubicado en el Portal de los Dulces, en el corazón del Centro Histórico, se ha destacado, por más de cinco años, por ofrecer una experiencia única a los amantes de la fusión peruana en Cartagena de Indias.



En este restaurante resaltan los sabores originales de Perú, lo que se refleja en cada plato y cóctel que sirve a manteles su equipo profesional de nacionalidad peruana y colombiana.



La entrada principal de Inkanto Prime es ya un punto de referencia para aquellos que buscan una experiencia gastronómica auténtica.



Hay música en vivo todas las noches. Este grupo gastronómico cuenta con sedes como Inkanto Peruvian Cuisine & Gastrobar en Gran Estación y Multiplaza de la ciudad de Bogotá D.C., y abrirá sede de Inkanto Prime en la capital de país, programada para enero del 2024.



La cadena también abrirá puertas al concepto vanguardista de comida fusión latina en el Centro Histórico de Cartagena de indias en marzo del 2024.

En el puesto 10 se encuentra Storia D'Amore - Granada de la ciudad de Cali; y la capital colombiana se hace presente con su restaurante Seratta Gourmand Market, clasificado en el puesto 23, consolidando al país como un atractivo gastronómico para visitantes de todo el mundo.



Storia D'Amore, la sede de la zona T, en Bogotá. Foto: Rafael Tejero. Storia D'Amore

En los premios The Best of Best de TripAdvisor, se encuentra en la primera posición Oro Restaurante en Río de Janeiro, Brasil, especializado en platos contemporáneos brasileños e internacionales.



El tercer lugar es para el Sanctuarium Atelier Gourmet, ubicado en Salvador, Brasil. Este restaurante ofrece una cocina multicultural que combina estilos internacionales, de fusión y contemporáneos.

La lista selecta de los premios 'The Best of Best'

de TripAdvisor la complementan:

Coctel de temporada de Amor y Amistad de Storia d'Amore. Foto: Cortesía Storia D'Amore

4. Fogón Asado, Buenos Aires, Argentina

5. IKI Japanese Cuisine, Campinas, Brasil

6. Restaurante Pontremoli, Campos Do Jordao, Brasil

7. Restaurante La Gare, Búzios, Brasil

8. Inti Raymi Restaurant, Cuzco, Perú

9. Restaurante Hawa, Urubamba, Perú

10. Storia D'Amore - Granada, Cali, Colombia

11. L'Etoile, Río de Janeiro, Brasil

12. La Brasserie de La Mer, Natal, Brasil

13. Taji Japanese Cuisine, Goiania, Brasil

14. Libertango Restaurant, Campos Do Jordao, Brasil

15. Bona Trattoria, Foz do Iguaçu, Brasil

16. Maido, Lima, Perú

17. St. Regis Restaurant, Buenos Aires, Argentina

18. Karai by Mitsuharu, Santiago, Chile

19. Restaurant Le Martial, Ushuaia, Argentina

20. MAP Café, Cuzco, Perú

21. Restaurante Tandory, Montevideo, Uruguay

22. Inkanto Prime Cartagena, Cartagena, Colombia

23. Seratta Gourmand Market, Bogotá, Colombia

24. Maras Restaurante, Lima, Perú

25. Zazu, Quito, Ecuador.

Cartagena

