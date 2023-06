El viernes pasado (9 de junio) ocurrió el milagro que Colombia estaba esperando: fueron encontrados con vida los cuatro niños indígenas que desde el 1 de mayo, 40 días atrás, permanecían extraviados en la selva del Guaviare.



Muchas preguntas han surgido: ¿Quién fue la persona que los encontró? ¿Cómo lograron sobrevivir al accidente de la avioneta en la que iban? ¿Con qué se alimentaron para permanecer con fuerza y caminar tantos kilómetros? Y las respuestas han ido apareciendo conforme pasan los días, pues ya más tranquilos y bajo supervisión médica han hablado con sus familiares.



Estas son algunas de sus revelaciones y datos de la Operación que han cobrado importancia:

Esperaron cuatro días junto a la avioneta

La avioneta en la que iban Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin, en compañía de tres adultos que fallecieron en el siniestro, fue encontrada por las Fuerzas Militares el 15 de mayo. De hacerlo 10 días antes de seguro se habrían topado con los niños.



Esto quedó claro con las declaraciones del abuelo Narciso Mucutuy, quien escuchó por boca de Lesly que ellos pasaron cuatro días en el lugar del accidente y no fue sino hasta que su madre murió que decidió tomar otro rumbo, sacar la ropa de las maletas, envolverla y emprender la travesía junto a sus hermanos.



"Se quedaron cuatro días alrededor de la avioneta esperando a ver si alguien podía ir a recogerlos, pero al ver que pasaron cuatro días cogieron trocha para el monte. Ella dice que no sabía para dónde iba a salir", narró el hombre.

#OperaciónEsperanza | Cuando Lesly, la hermana mayor, vio que los adultos que iban en la avioneta habían muerto, rescató a su hermana menor Cristin, y junto a sus otros hermanos estuvieron 4 días esperando, alimentándose con 3 libras de fariña.



Posteriormente partieron hacia el… pic.twitter.com/YgboV7Eblg — Mindefensa (@mindefensa) June 12, 2023

Cuatro libras de fariña los salvaron

Aunque se especuló que habrían encontrado algunos de los kits de supervivencia que los militares lanzaron desde los aires, la verdad es que sobrevivieron con otro alimento ya familiar para ellos: la fariña.



Según reveló su abuelo, entre el equipaje había cuatro libras de esta harina y Lesly fue muy astuta al llevarlas consigo. A base de este alimento, de agua que recogían del río o de la lluvia y de pepas silvestres lograron aguantar los 40 días.

Lesly armó un resguardo

Niños perdidos aparecieron en la selva Foto: Archivo particular

Otra pregunta que surge es ¿cómo se protegieron de la lluvia? De nuevo, el ingenio de Lesly cobra protagonismo y cada vez más queda claro que es la heroína de la historia.



La niña de 13 años habría construido un resguardo: "Con sus dientes cortó, mordió unas palmas de platanillo para hacer el refugio. Allí fue donde nosotros encontramos unos pañales desechables y un buso del niño", narró Edwin Manchola del resguardo indígena Jirijiri a Noticias Caracol.

El pacto que hizo el líder de la Guardia con la selva

Me encontré con el señor y me dijo 'yo se los voy a entregar, pero tiene consecuencias FACEBOOK

Este fin de semana RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia, emitió un especial en el que los involucrados en la Operación Esperanza compartieron sus relatos. Estuvo presente el comandante Pedro Sánchez, la subdirectora de Bienestar Familiar, Adriana Velásquez, y miembros la Guardía Indígena.



Desde allí el mayor José Rubio Calderón, líder de la Guardía Indígena, contó cómo fue su lucha espiritual para que 'el duende' entregara a los niños. Y es que en repetidas ocasiones el abuelo de los menores había manifestado a los medios de comunicación que creía que se trataba de un duende que los tenía retenidos, apoyándose en sus creencias sobre la selva y los misterios y la sabiduría que esta alberga.



"Yo fui amenazado por el duende", confesó Rubio. Según dijo, tomó yajé y pudo visualizarlos y guiar la ruta de búsqueda: "Mi pensamiento me llevaba donde los niños, yo decía 'los niños viven, pero están muy desnutridos'. (...) Me encontré con el señor y me dijo 'yo se los voy a entregar, pero tiene consecuencias'".



El compromiso fue que cualquier represalia se tomara contra él y no afectara a los demás comandos y miembros de la Guardia, tampoco a su familia.



Para cerrar ese encuentro espiritual tuvo que volver a ver a los niños en el Hospital: "Yo terminé el último ritual hoy con los niños", afirmó.



Fueron indígenas quienes los encontraron

En un primer momento solo se dijo que los niños habían sido hallados, pero se desconocían los detalles más allá de lo dicho por el comandante Sánchez, quien no quiso llevarse el crédito.



Pues bien, ya salió a la luz que en realidad fueron cuatro indígenas quienes dieron con el punto en el que Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin estaban. Edwin Manchola cuenta que vio algo moverse a lo lejos, alertó a su compañero Nicolás y luego escucharon un llanto. Era el sonido de la menor.

Nicolás es el hombre que aparece de azul en la foto. Foto: Archivo particular

Nicolás Ordóñez lo recuerda así: "La niña mayor estaba en brazos con la niña pequeña y de mano con la niña mediana. A abrazarme corrieron. Recibí a la niña en mis brazos y Lesly me dijo 'tengo hambre'. El niño estaba acostadito. Se levantó y dijo él muy consciente 'mi mamá se murió' y nosotros le cambiamos de una vez a una palabra dulce: 'Pero la abuela los está buscando'. Ahí ya nos dijo 'quiero fariña con chorizo'".

Margarita Contreras

