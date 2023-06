Han pasado tres días desde que fueron encontrados los niños que estaban perdidos en la selva del Guaviare, tras sufrir un accidente aéreo el pasado 1 de mayo.



Tras el rescate, Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años; y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de un año de edad, fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá, donde se están recuperando actualmente.



Hasta las instalaciones del centro médico llegó Narciso Mucutuy, el abuelo materno de los pequeños indígenas y padre de Magdalena Mucutuy, quien falleció cuatro días después de que la aeronave en la que se transportaba con los menores colapsó.

Mucutuy relató cómo vivió ese primer encuentro con sus nietos, luego de 40 días inmersos en la selva virgen del Guaviare y Caquetá. Según contó, lo primero que hiceron los niños fue abrazarlo.

"Me abrazaron, que 'papá, que papá, nos vamos, nos vamos", relató el hombre en un video publicado por el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con su testimonio, los niños se querían ir con él, pero su abuelo les explicó que debían recuperarse: "Yo les dije: 'no hijos, no se me van todavía, los médicos le tienen que mirar porque ustedes estuvieron mucho tiempo en el monte".

Narciso Mucutuy también narró que los niños no recuerdan los rostros de las personas que los encontraron, pero sí tienen muy presente que fueron cuatro hombres quienes los abrazaron y los ayudaron.

#OperaciónEsperanza | El abuelo de los niños Narciso Mucutuy, relata cómo fue el momento en el que finalmente, luego de 40 días se volvieron a abrazar, después de ser hallados por 4 personas del equipo entre @FuerzasMilCol e indígenas de la región #OperaciónEsperanza

¿Quién quedará con la custodia de los niños?

Este domingo se dieron a conocer algunas denuncias de supuesto maltrato y violencia intrafamiliar contra el padre de los menores, Manuel Miller Ranoque. Por lo que, al parecer, la familia materna de los pequeños está solicitando su custodia.

Frente al tema, Ranoque aseguró que los señalamientos son falsos y responden a una serie de diferencias que hay entre las familias.

“Puedo asegurarle que yo no tengo nada que ver con ningún maltrato familiar. Esas son patadas de ahogado porque quieren quitarme a mis hijos y apoderarse de ellos. Las personas que están hablando así ni siquiera estuvieron conmigo buscando a los niños mientras yo estaba mal”, afirmó el padre de los menores a EL TIEMPO.

Frente al tema, la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Adriana Velásquez, le aseguró a este medio que se adelantan las investigaciones correspondientes y que será una defensora de familia quien decida quién se quedará con la custodia de los hermanos Mucutuy.

Además, la Procuraduría intervendrá en el trámite de restablecimiento de derechos de los niños indígenas.