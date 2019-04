Niños en Santa Marta no pueden ir a clases por falta de agua

La ausencia de agua potable en los hogares de Santa Marta, ha provocado que los niños comiencen a faltar a sus clases en los colegios al no poder bañarse, ni tener limpios sus uniformes.

La situación por la falta del preciado líquido es cada vez más dramática en la capital del Magdalena. Se estima que más del 50 por ciento de la ciudad está sufriendo de desabastecimiento, y la angustia entre los samarios es grande.



Uno de los barrios más golpeados por esta emergencia es San Jorge, allí las familias decidieron dejar de enviar a sus hijos a la escuela, al menos los días en que no sea posible prepararles a tiempo sus alimentos o lavarles el uniforme por falta de agua.



En estos sectores afectados, para que los menores de edad no perdieran clase, optaban porque asistieran al colegio hasta sin bañarse, pero según William Nieto, líder comunal de San Jorge “actualmente ni siquiera hay agua para cocinar o cubrir las necesidades básicas, así que antes que mandarlos sin comer o con ropa sucia, preferimos que se queden en la casa”.



Según el dirigente, en el barrio San Jorge son alrededor de 500 niños los que están faltando a su jornada académica en diferentes colegios de la ciudad.



“Nos hemos reunido con los profesores y rectores para explicarles las dificultades que estamos viviendo por el agua y pedirles que nos ayuden a poner al día a nuestros hijos con tareas y ejercicios que puedan desarrollar desde la casa”, comentó.



Alfredo Chamorro habitante del sector Juan 23, dijo que el panorama en su comunidad es igual de caótica. “Duramos de 15 a 20 días sin agua, y cuando llega solo es por pocas horas, y no nos da tiempo de recolectar la suficiente”, relató.



Los samarios deben gastar hasta 10 mil pesos diarios en la compra de bolsas de agua de cinco litros, que son utilizadas para tomar, preparar alimentos y bañarse, la misma es reutilizada en los oficios de la casa.



De acuerdo a estas comunidades, las medidas adoptadas por la Alcaldía no han sido suficientes, pues los carrotanques no cubren la demanda de usuarios de los barrios, los pozos no están produciendo agua suficiente y el recurso no llega nunca por el acueducto a las viviendas.



“Ya es momento que declaren la calamidad pública, de otra forma no vemos solución a esta crisis”, agregó Chamorro.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

​Santa Marta

​En Twitter: @Rogeruv