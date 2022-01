A la fecha, el 41 por ciento de niños en edad escolar de Cartagena no ha recibido su primera dosis de la vacuna contra el Covid19.



Así denuncia el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, que reitera a los padres la importancia de vacunar a los niños contra la pandemia.



Desde el Dadis, la Directora Operativa de Salud Pública, Ana Margarita Sánchez invita a los padres de familia acudir a los diferentes puestos de vacunación en los días que restan del mes de enero para vacunar a los niños y niñas entre los 3 y los 11 años de edad y de esta manera garantizar un retorno seguro a las clases presenciales seguro.

Para niños entre 3 y los 11 años existe disponibilidad de vacunas Sinovac para primeras y segundas dosis

El llamado se extiende a las diferentes EPS para que ubiquen a los menores que no han sido vacunados y les ofrezcan facilidades para acceder de manera oportuna al biológico.



A corte de 22 de enero el distrito de Cartagena ha aplicado 121.633 dosis de vacunas, lo cual representa el 59 por ciento de primeras dosis y el 20 por ciento de esquemas completos.



“Todavía nos está faltando un 41 por ciento de nuestros niños y niñas por colocarse al menos una dosis, esto con el fin de garantizar que los niños lleguen a la aulas con una protección específica, protección que se extenderá a nuestros hogares, sobre todo en nuestros adultos mayores, esta debe ser nuestra prioridad, que todos nuestros niños y niñas accedan a la vacuna en cualquiera de nuestros puntos de vacunación” aseguró Ana Margarita.



El Dadis en articulación con la Secretaría de educación y las diferentes IPS vacunadoras que tienen servicio extramural, desarrollará campañas de vacunación en las diferentes instituciones educativas oficiales y no oficiales de nuestro distrito, con el fin de llegar a más y más niños con la dosis de la esperanza y disminuir ese porcentaje de menores que aún no han sido inmunizados.



Para los niños entre los 3 y los 11 años existe disponibilidad de vacunas Sinovac para primeras y segundas dosis.

