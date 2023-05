Continúa la intensa búsqueda de los cuatro menores de edad que desaparecieron en la selva tras el lamentable accidente de una avioneta en la que murieron Herman Mendoza, el piloto, Hernando Murcia Morales y Magdalena Mucutuy, madre de los niños perdidos.



A la llamada 'Operación Esperanza' se han unido 63 guardias indígenas Nasa y los familiares de los menores, quienes junto con las Fuerzas Militares, se encuentran expectantes por el hallazgo de los niños.



Sin embargo, los indígenas señalan que lo que les estaría impidiendo encontrar a los pequeños sería una fuerza del más allá, pues de acuerdo con las declaraciones de Fidencio Valencia, la avioneta cayó en una zona de misterio.



Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, siguen perdidos y al parecer un ‘duende’ los estaría cargando.



Por esta razón, solo se han encontrado pistas como tenis, pañales, tijeras y huellas frescas, pero ha sido imposible encontrarlos.

Pañales, toallas y tenis, las nuevas pistas halladas en la selva. Foto: Ejército

‘Él es el que los tiene así a los niños’: Fidencio



“La selva tiene un misterio, no es el primer caso que ha pasado, por ejemplo en la parte del Amazonas, por las partes del Vaupés también se han perdido muchachos e indican que son por los misterios de la selva. Cuando una persona se pierde, ellos son los que los cargan”, afirmó Fidencio Valencia en entrevista con el Periódico Meta.



Ante la situación, el abuelo de los cuatro menores pidió apoyo espiritual de las autoridades de cada territorio para pedir que la extraña fuerza, a la cual denominó como ‘duende’ suelte a los niños.



“El 'duende' sale por presencia del ser querido, él es el que los tiene así a los niños. Los menores pierden la voz, por eso ellos botan las tijeras, porque le dicen que lo bote, que lo bote, que eso no le sirve", expresó.

Padre de los niños perdidos ayuda en la búsqueda Foto: Fuerzas Militares

Y agregó: “Los niños en este momento no se pueden encontrar. Uno con gritar, con llamar, ellos no escucha. Por ese lado ya no se puede”.



El hombre además habló de que cuando encuentren a los niños, “tanto la parte tradicional como la parte occidental” deben realizarle estudios.

Según mencionó María Fátima Valencia, abuela de los niños, a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, los chamanes que están participando en la búsqueda le darían mayor información.



"Me dijeron que la noche del 24 de mayo o mañana 25 de mayo, me darían información sobre el paradero de los niños y que en dos días se haría el rescate", dijo Valencia.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

