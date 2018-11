Niños dejaran de recibir clases en un billar: alcalde de Sahagún

Cuarenta niños del corregimiento Nueva Esperanza en el municipio de Sahagún, Córdoba, que actualmente tienen que recibir clases en un billar porque no cuentan con una escuela segura, podrían tener listo el plantel educativo en junio del próximo año, confirmó el alcalde Baldomero Villadiego.



El mandatario aseguró que ISA Interconexión Eléctrica, responsable de construir la escuela, ya adjudicó el contrato y los trabajos civiles comenzarán en quince días, contados desde el pasado martes 6 de noviembre.

Los pequeños tuvieron que improvisar los salones de clase en un negocio de billar y venta de licor desde el pasado mes de febrero, porque la compañía energética instaló una torre de transmisión de energía y atravesó líneas de alta tensión eléctrica en predios del colegio de primaria. A cambio, la empresa se comprometió a construir una nueva escuela en un terreno que debía comprar la administración municipal.



Sin embargo, y pese a existir el lote para iniciar los trabajos, los pequeños tuvieron que soportar durante todo el presente año las incomodidades de una improvisada escuela en un establecimiento que los fines de semana se convierte en el lugar de diversión de adultos.



"Yo espero que en quince días se esté poniendo la primera piedra para esa escuela y en junio del próximo año la estemos entregando a esos niños", dijo Villadiego.

Señaló que ya se reunió con los contratistas de la obra, quienes le enseñaron los planos de lo que sería la nueva edificación.



"Es una escuela pequeña. Les dije a los contratistas que aceleren el proceso, pues yo estoy en comunicación con ISA y estamos 'puyando' para que no se atrase más esta obra", concluyó.



Villadiego había dado un ultimátum a la empresa ISA para que cumpliera el compromiso de construir la nueva escuela en un lote de terreno adquirido y entregado por la alcaldía. Sin embargo, la compañía, aunque se mostraba dispuesta a desarrollar las obras, no daba inicio a la nueva edificación perjudicando a los 40 niños de la vereda Nueva Esperanza.

Mientras se surtía el trámite para dar inicio a la nueva escuela, los padres de familia pidieron al dueño de un negocio de billar del pueblo que prestara el lugar para que 40 niños de grados transición a quinto de primaria recibieran sus clases.



"Los padres de los niños me pidieron prestado el local y yo gustosamente lo cedí por seis meses, pero ya han pasado diez meses y aún no han iniciado los trabajos", aseguró Reinel Darío Pérez, dueño del billar.



Desde el lunes hasta el viernes al mediodía los pequeños reciben clases a cargo de dos profesores. Los fines de semana las sillas y tableros son guardados en una improvisada bodega para dar paso al billar que es visitado por adultos que consumen licor en medio de la alegría de la música.

Las mayores quejas de los padres de familia se centran en que el sitio donde funciona el colegio no cuenta con equipos de seguridad y primeros auxilios, ni baños adecuados para atender a los estudiantes que asisten al colegio - billar.



"Los niños no tienen problemas entre semana, pero debo reconocer que aquí no hay una cancha ni un lugar para el recreo, el baño que utilizan es el mismo que tengo para los clientes y no contamos con un equipo de primeros auxilios en caso de una emergencia con uno de los pequeños", advierte Pérez.



La situación para los 40 menores se complica porque donde reciben las clases no llega el beneficio del programa de alimentación escolar, por lo que los acudientes han insistido en que se dé cumplimiento al mismo.



"Acá no entregan los desayunos escolares y como somos gente pobre, campesinos, no tenemos para comprarle meriendas a nuestros hijos", lamentó Helio Rafael Salgado, padre de uno de los alumnos.



