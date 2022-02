Los niños de la zona rural de Ayapel (Córdoba), en las veredas pertenecientes al corregimiento de Sincelejito, tienen dos semanas de no asistir a clases presenciales en la reactivación, por no tener la forma de trasladarse hasta las Instituciones Educativas.



Son 300 niños de las veredas El Cuchillo, Barandilla, Los Negritos y Barcelona, quienes después de dos años vieron con ilusión poder estar en las aulas de clases recibiendo la educación y ahora ese deseo no lo han podido cumplir.



Luz Nerys Gómez es una líder de la región, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Sincelejito alzó su voz para denunciar lo que está sucediendo con los niños y el no poder asistir a clases.

Dificultades para transportarse





“Hace dos semanas que comenzaron las clases, los educadores llegaron después de trasladarse desde Ayapel en ‘Johnson’, pero las veredas están lejos del corregimiento y los niños tienen que llegar al colegio por vía acuática, porque la creciente nos afectó dejando el caño inundado”.



“Los terraplenes quedaron muy deteriorados, los caños tienen bastante agua y a los niños les toca atravesarlos para asistir a la Institución. Son niños de cuatro veredas bastante distantes, quienes tienen que llegar hasta el corregimiento”, dijo la líder social.



Lo grave de la situación dice, es que no tienen forma cómo transportarse desde esas poblaciones, hasta la cabecera del corregimiento.

El costo de vida se multiplica en esta región

Estamos solicitando que la Alcaldía de Ayapel contrate los 'Johnson', entregue canoas, un transporte para los niños, ya son 15 días que los niños tienen perdiendo clases...

TWITTER



“La gasolina está muy cara, cada padre de familia tiene que colocar una cuota a un ‘Johnson’ particular para que les haga el traslado hasta Sincelejito y además hay que pagarles por el servicio”, explicó.



“Estamos solicitando que la Alcaldía de Ayapel contrate los ‘Johnson’, entregue canoas, un transporte para los niños, porque el tiempo está avanzado muy rápido y ya son 15 días que los niños tienen perdiendo las clases, después de tener dos años de receso, lo que quiere decir, que sigue el mismo problema”, indicó.



Explicó, que entendían la situación actual por la que están pasando los municipios, pero que no debieron esperar a que se llegara el día y entonces entrar a solucionarles el problema del transporte para el traslado de los niños a los colegios.



Transporte fluvial

Desde el mes de noviembre no se ve un médico por esta zona, nos toca trasladarnos hasta Ayapel, sacar una cita, nos hacen exámenes y los resultados los entregan dentro de 8 días...

TWITTER





El alcalde de Ayapel, Isidro Vergara se puso al frente de la situación que enfrentan los niños, para realizar los trámites de contratación para suministrar un transporte fluvial escolar.



“Ya tenemos en página el proceso contractual mediante el cual vamos a garantizar el transporte escolar fluvial a todos los niños en la zona rural baja. El tema ha sido, que para esta temporada todos nuestros niños estarían llegando a los colegios por vía terrestre, pero este es un caso excepcional por el tema del río Cauca”, dijo.



Señalo, que la comunidad de las zonas rurales del municipio puede estar tranquila, porque se garantiza su llegada a los centros estudiantiles, no solamente de Sincelejito, sino, a todos los sectores de Ayapel.



Piden cierre de la ruptura en cara de gato

A los niños se les colocó la primera dosis en el mes de noviembre y no han regresado para aplicarles la segunda dosis. Hacemos el llamado a las autoridades para que nos envíen las vacunas

TWITTER

La dirigente social se refirió además a la situación que enfrentan los niños con la colocación de las vacunas contra el covid19.



“A los niños se les colocó la primera dosis en el mes de noviembre y no han regreso para aplicarles la segunda dosis. Hacemos el llamado a las autoridades para que coordinen con la Secretaría de Salud y nos envíen las vacunas”, anotó.



De la misma manera pidió a presencia permanente de médicos en esta zona del municipio, porque los niños están enfermos con fiebre, dolor de cabeza y tos.



“Desde el mes de noviembre no se ve un médico por esta zona. Esperamos que regresen, porque nos toca trasladarnos hasta Ayapel, sacar una cita, nos hacen los exámenes y los resultados los entregan dentro de 8 días. La situación es crítica”, manifestó.



Pidió la solución al cierre de la ruptura en cara de gato, de lo contrario la situación continuará igual en la región, ya que Ayapel recibe de frente las corrientes del río Cauca.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

