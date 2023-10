Niños de San Onofre caminan kilómetros al colegio por falta de transporte escolar

Niños de la zona rural de San Onofre (Sucre) tienen que caminar varios kilómetros para llegar a las Instituciones Educativas, al quedarse sin el transporte escolar por un paro que iniciaron los conductores de los buses.



El paro de los conductores es la respuesta a la deuda de varios meses de sueldos que tiene la administración municipal, sueldos que no han sido cancelados, a pesar de la insistencia con la que hacen los cobros.



Un número superior a los 500 menores de edad están afectados

Los niños que más se afectan son los que viven en la zona norte del municipio, donde se ubican corregimientos y veredas como, Buenaventura, Pisisí y Cerro de las Dos Casas, en un número superior a los 500 menores de edad.



“Para nosotros como padres de familia es muy difícil la situación que enfrentamos, porque somos familias de escasos recursos que vivimos del día a día y no tenemos para pagarle a un conductor particular de un carro, o de una motocicleta para que traslade a nuestros hijos al colegio”, dicen padres de familia de la zona.



Señalan además los padres de familia de las poblaciones afectadas que les toca a sus hijos caminar varios kilómetros, en ocasiones soportando el fuerte sol de la mañana y del medio día y en otras la lluvia y el barro de los caminos.



“Nos da mucho dolor ver como tienen que soportar el clima nuestros hijos, porque unos días es el sol y otros es la lluvia, además las vías se encuentran en mal estado. Nos preocupa además el peligro que puedan enfrentar en su recorrido, porque son caminos solitarios”, dijeron.



Manifestaron que sin embargo tienen que cumplir para poder terminar el año escolar sin ningún problema.

En otros municipios de Sucre se presentan dificultades para que los niños vayan a sus clases por el mal estado de las vías

Los conductores contratados para el transporte escolar dijeron que están en todo su derecho de exigir el pago de sus salarios y que ante la negativa de la administración municipal decidieron iniciar un cese de actividades.



“En ocasiones no tenemos para comer, tenemos que prestar dinero con intereses, las tiendas ya no fían la comida, nuestros hijos también estudian y tienen necesidades. La falta de recursos también trae conflictos entre las parejas, lo que se convierte en una situación muy difícil”, contaron.



La administración municipal de San Onofre no se ha pronunciado sobre la situación y al parecer habrían rechazado los requerimientos que hicieron varios líderes de la región, para que se hiciera el pago a los conductores.



En Montes de María, La Mojana y

El San Jorge no ha dejado de llover

Además de los conductores y los estudiantes, se ven perjudicados con la situación los docentes y los padres de familia.



Esperan sin embargo que se puedan poner al día con los sueldos caídos, los conductores volver a su trabajo y los estudiantes a las clases sin mayores dificultades.



En otros municipios de Sucre se presentan dificultades para que los niños vayan a sus clases, por el mal estado de las vías.



En la zona de los Montes de María, La Mojana y El San Jorge no ha dejado de llover, los caminos se dañan y los estudiantes tienen problema para llegar hasta las Instituciones Educativas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo