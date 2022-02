En el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, los niños están recibiendo sus clases en salones improvisados en billares y galleras.



En esta zona los colegios disponibles son pequeños, están bastante deteriorados y no ofrecen las condiciones mínimas para albergar a la población estudiantil, que ha crecido en los años recientes de forma considerable.

La comunidad, en busca de dar mejores opciones a las nuevas generaciones en materia de formación académica, adecuó espacios, que aunque no son los ideales, permiten que los niños se reúnan para cursar sus estudios.



Emilse Giraldo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guachaca, asegura que la cobertura máxima de las instituciones educativas ya fue alcanzada y que muchos niños y adolescentes se quedaron por fuera.



“En el caso de los más pequeños, vienen asistiendo a aulas que se adecuaron en establecimientos públicos de adultos. A pesar que no es lo ideal, es la única opción que tenemos para que reciban el servicio educativo”, manifestó la líder.

Giraldo hizo un llamado a la Alcaldía para que brinde soluciones de estudios a Guachaca, un territorio que, según describe se mantiene en el olvido por parte de los gobernantes.



“Aquí hace falta que se arreglen las instituciones actuales y se construya un megacolegio para atender la alta demanda. Esto es una necesidad grande que tenemos y espero sea atendida por la administración de turno”, expresó Emilse Giraldo.



Los padres, si bien no están conformes con que sus hijos estén dando clases en una gallera, terminan aceptando esta solución temporal a la espera que pronto se les mejore las condiciones de estudio a la población.



“A pesar de que se improvisaron estos salones, hay que tener en cuenta que anteriormente fueron una gallera y un billar, lo que podría generar malos efectos en la salud de mis hijos”, indicó Neira Tarazona, madre de familia.



Para los habitantes de Guachaca, no se justifica que en estos dos años de pandemia no se hayan hecho adecuaciones y mantenimiento a los colegios.



“Todos sin excepción están en abandono, y no brindan unas mínimas garantías al personal educativo”, puntualizó la presidenta de la Junta de Acción.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

