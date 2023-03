Estudiantes de siete Instituciones Educativas de la zona rural de Sucre (Sucre), en la subregión de La Mojana, completan tres semanas sin recibir clases, ante el pésimo estado de las vías y la falta de transporte escolar.



Los padres de familia y los mismos estudiantes hicieron la denuncia por la forma como se están perjudicando al no recibir clases durante tantos días.



De acuerdo con la denuncia, se ven perjudicados estudiantes de las Instituciones Educativas de veredas y corregimientos, como Isla Grande, La Solera, Mojanita, El Congreso, El Cedro, Calzón Blanco y Galindo.

Bloquearon el transporte

La situación llevó a las comunidades a bloquear el Caño Mojana, sector por donde comerciantes y personas en general se transportan en chalupas, con destino a Magangué en Bolívar.



“Las poblaciones estamos sufriendo desde hace mucho tiempo con la pandemia, las crecientes, las inundaciones que acumulan dos años. Nosotros queremos que el municipio de Sucre (Sucre), la Secretaría de Educación piensen en lo mal que están los niños al perder tantos días de clases”, dijo una de las madres de familia que protestan.



Las sillas que utilizan estas Instituciones Educativas están en mal estado, no cuentan con pupitres y, según el denunciante, a pesar de tantas necesidades la administración municipal no hace nada por ellos.



“Yo fui a quejarme a Sucre (Sucre) y no pasó nada, no miraron siquiera para esta zona y nuestros hijos siguen afectados”, manifestó.

Que arreglen las vías

Los estudiantes reclamaron el arreglo de las vías que se encuentran en mal estado y más ahora cuando comenzaron a llegar las lluvias sobre la región.



“Las vías no sirven, no podemos salir a las Instituciones en esta forma y ya varios de los colegios comenzaron a inundarse en varios sectores con las primeras lluvias y eso que no ha llegado el mes de abril cuando los aguaceros son más fuertes”, dijo Tibisay Pérez Camargo, una de las estudiantes de la vereda El Cedro.



Funcionarios de la Secretaría de Educación de Sucre (Sucre) se comprometieron a enviar el transporte vía acuática para llevar a los niños hasta sus colegios, mientras se hacen los trabajos de arreglos de las vías.



“Se buscará la forma que las busetas puedan ingresar a las poblaciones sin que se presente ningún problema para los niños. Todo esto que se está presentando es en contra de nuestra voluntad, ya que con la navegabilidad hay problemas, a las embarcaciones se les parten las hélices por la cantidad de palos que hay en el río”, señalaron.



Indicó que están buscando las estrategias para que los niños no falten a clases por el problema del transporte escolar.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo