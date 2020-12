Niños de barrios vulnerables de Armenia recibieron ropa nueva

Elizabeth Maya y su hija Alejandra Córdoba tuvieron desde hace 4 meses la iniciativa de recolectar prendas usadas para restaurarlas y donarlas a los pequeños más necesitados de Armenia. Fue así como las dos mujeres obtuvieron el vestuario suficiente para crear casi 60 prendas nuevas que entregaron en los barrios La Mariela, Salvador Allende, La Arboleda, entre otros.

“Amigos y funcionarios de la Gobernación y la Alcaldía nos regalaron muchas camisas, jeans y diferentes prendas. Logré sacar 60, porque soy yo sola para lavar, desbaratar, trazar y volver a confeccionar”, dijo Elizabeth.



Aunque Maya es administradora pública y actualmente es pensionada, la confección de prendas es un pasatiempo, y de ahí surgió la idea de beneficiar a los niños más necesitados de la ciudad.



“La idea es crear una fundación que sea como un banco de prendas usadas y llegar a los barrios para que la gente pueda llevar lo que necesite. Si yo no le digo a la gente que es ropa usada; nadie se da cuenta, porque mi hija y yo invertimos una buena cantidad de dinero en comprar adornos para que la ropa quedara muy linda”, relató la mujer.



(Le puede interesar: Los impresionantes trancones que se registran en vía Bogotá-Manizales)



Las prendas confeccionadas están destinadas para menores de todas las edades. “No era por regalar cualquier cosa, sino hacer algo que hiciera feliz a un niño y que alegrara a una madre, porque esta pandemia ha sido muy difícil para todos y sobre todo para las madres cabeza de hogar”, señaló Elizabeth.



Las entregas de las prendas las realizaron entre el 18 y el 22 de diciembre. “Muchos concejales me regalaron pantalones que estaban en perfecto estado, casi nuevos y de marcas finas, algunos no los corté y los doné para los muchachos más grandes, de 15 a 17 años, se pudo entregar una buena cantidad para estar personas que tanto lo necesitaban”, relató la mujer.

ARMENIA