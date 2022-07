El regreso a clases para los niños y adolescentes de la zona rural en el municipio de El Banco, Magdalena, ha sido traumático por las inundaciones que se registran a raíz de la fuerte temporada de lluvias que azota a la región Caribe.



El río Magdalena se desbordó y tiene prácticamente bajo el agua a todo el corregimiento de El Cerrito.



Muchos padres de familia prefieren no mandar a sus hijos a la escuela por la actual circunstancia. Foto: Cortesía

La emergencia que mantiene afectados al sector de la agricultura, ganadería y población en general, se convierte ahora en una dificultad y amenaza para que los estudiantes puedan dirigirse a sus colegios a recibir las clases, tras haber finalizado su periodo de vacaciones de mitad de año.



No obstante a estas condiciones adversas, las familias optaron por alquilar canoas para que los infantes acudan a las instituciones educativas que permanecen rodeadas de agua.



Todas las mañanas de esta semana, niños y adolescentes han tenido que arriesgar su vida por las corrientes del río Magdalena y remar con sus propias fuerzas para llegar hasta la institución educativa José de la Paz.



La angustia es grande entre los padres de familia. Muchos incluso prefieren no mandar a sus hijos a la escuela por la actual circunstancia.



Por esa razón solicitan al Gobierno departamental y nacional que atienda la problemática invernal que sufre la localidad y presente soluciones que eviten que ocurra una tragedia o aumenten las consecuencias negativas que está causando el invierno por el rompimiento de un muro de contención.



“Estamos en el olvido. Ya son muchos días con el agua hasta la cintura y ninguna autoridad interviene. Exigimos que el Estado haga presencia y nos brinde la ayuda que estamos requiriendo”, manifestó Alfonso Rodriguez, habitante de El Cerrito.



Una adolescente del colegio del corregimiento asegura que son más de 100 niños los que no están acudiendo a clases a raíz de la inundación que se presenta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv