Niño y abuelo descubren colmillo de mastodonte en Norte de Santander

A sus 12 años, Camilo Andrés Roa descrubió un fósil de la Era Cuaternaria junto a su abuelo Gonzalo Roa Hérnandez.



El impresionante hecho se dio en la vereda Agualinda, en Norte de Santander, mientras iban tras unas cabras, según informó el diario local 'La Opinión'.



(Lea también: El bosque seco tropical más antiguo de Suramérica está en Colombia).

En un principio, cuando vieron algo extraño en la tierra, el infante y su abuelo creyeron que se trataba de una piedra o un poste de energía ya que era bastante sólido. Después de revisarlo se dieron cuenta que era un hueso. Más tarde, cuando fue visto por expertos en arqueología, se determinó que era un colmillo de un Haplamastodon, un mastodonte americano.



“Nosotros vimos una punta y yo le dije: no, no, eso es un hueso. Me llené de emoción y de una vez me surgió la idea de contarle a la presidenta –de la JAC-, para que los sacaran”, afirmó el menor. Roa nunca había visto un fósil en tierra.



El fósil mide alrededor de 1.86 metros y fue llevado al Museo Arqueológico y Paleontológico de Agualinda.



“Hace tiempo lo vimos y le avisamos a la presidenta de la Junta, quien en ese momento se había sometido a una operación. El niño me decía: vamos nosotros y lo sacamos, pero no nos atrevimos porque no sabíamos cómo sacar eso. Hasta que finalmente este domingo una grupo de vecinos fue a traerlo”, dijo el abuelo al medio local.



Una vez hecho el descubrimiento, el niño acompañó al equipo del museo hasta la quebrada La Ciénaga. Para él fue un honor hacer parte de ese proceso.

Saddy Molina, fundador del museo donde reposa el hueso, destacó que Norte de Santander es una de las zonas de mayor riqueza arqueológica en el país. Aunque no hay precisión sobre cuántas piezas de valor histórico se encuentran en este lugar, se acumulan varios fósiles de conchas marinas, molusco marino y megaterio.



(Además: Un fósil ayudaría a entender el origen de lagartos y serpientes).



Por su parte, Emilgen Quiroga, presidenta de la Junta de Acción Comunal, puntualizó que Agualinda, por su arqueología, es área reconocida como bien de interés cultural de carácter departamental, según el Decreto 1044 del 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, tanto Quiroga como Molina, destacaron que necesitan más apoyo para el reconocimiento de estos artefactos y las mejoras al museo.



Finalmente, Andrés Isachar Parada, Secretario de Desarrollo Económico, dijo al medio local que estaría visitando Agualinda para conversar con la comunidad. También aseguró que el alcalde José Miguel Bonilla tiene como objetivo que se visibilice la riqueza arqueológica de Los Patios.

Más noticias

Video: el robo con pistola del que fue víctima Macnelly Torres en Medellín

'Mi tarea no es juzgar a nadie': sacerdote de Natagaima pidió perdón

Conductores borrachos que han protagonizado tragedias viales en el país

Tendencias EL TIEMPO