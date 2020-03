Niño de nueve años casi muere tras haber sido golpeado en el colegio

María Fernanda Hernández es la madre de un menor de nueve años de edad que se encuentra en grave estado de salud en una clínica de Bucaramanga tras haber recibido una golpiza por parte de sus compañeros de clase en el colegio Gonzalo Jiménez Navas sede C, ubicado en el barrio La Cumbre, de Floridablanca.

Según relata la madre del niño, los compañeros de clase aprovecharon la ausencia de la profesora de matemáticas, quien había salido a lavarse las manos, para golpear al menor y obligarlo a comerse un postre que habrían contaminado con todo tipo de desechos.



“El niño llevó un postre para el colegio y los compañeros se lo quitaron, le echaron basura de lápiz, tinta de lapicero, colbón, orina, saliva y lo obligaron a comérselo. No contentos con eso, lo golpearon y le causaron un trauma abdominal”, denunció la madre del menor.



Los abuelos del menor evidenciaron vómito y fiebre, por lo que lo trasladaron a la clínica Chicamocha, donde lo intervinieron quirúrgicamente. “A raíz de los golpes le dio peritonitis, lo operaron, luego tuvo dos paros cardiorrespiratorios y me lo trasladaron de urgencias a la clínica San Luis”, indicó María Fernanda.



Desde el colegio del menor aún no se han pronunciado y, según Hernández, no se han comunicado con ella para verificar la salud de su hijo, "yo me enteré de la situación porque mi hijo me relató lo que sucedió", dijo.



Por su parte, Giselle Portillo, secretaria de Educación de Floridablanca, dijo en el programa radial local Opina Santander, que el colegio aún no ha hecho el reporte.



"Nosotros recibimos el reporte fue por parte de la Clínica San Luis, el colegio hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, ya le informamos al rector del plantel para que active la ruta de atención", indicó la Secretaria.





