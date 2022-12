Juan Andrés Narváez Jojoa aún no sale de su gran tristeza y enorme pesar que le produjo la muerte de su potranca la noche de las velitas, en una de las pesebreras localizada al norte de la ciudad de Pasto.



En su conmovedor testimonio a través de un video, el niño de 8 años de edad revivió el lamentable momento en el que el indefenso animalito con pocas horas de nacimiento, murió esa noche del pasado 7 de diciembre, sin poder hacer nada por salvarlo.



Todavía no la había tenido la oportunidad de bautizar a su potra, cuando ocurrió lo que no debió suceder.



El niño tras contar que es propietario de una yegua que pasta en una pesebrera de la capital de Nariño, dijo que ese mismo día, él con sus padres atendieron con alegría el esperado parto.



“Mi yegua parió el 7 de diciembre en la mañana en muy buenas condiciones”, aseguró con nostalgia en su relato.



Pero de la gran felicidad que sintió esa mañana, pasó a la tristeza en horas de la noche.



“En la noche por la utilización de la pólvora los animales se asustaron, estaban muy nerviosos”, comentó acerca de los fuertes ruidos que estremecieron el lugar y que pusieron fin a la tranquilidad de la noche.



El menor reveló lo que desafortunadamente minutos después, en medio del ruido de las papas explosivas, cuetillos y otros elementos similares, sucedió lo inesperado: “lastimosamente mi potranca fue pisada y lastimada ocasionándole la muerte”.



Ante tan desafortunado desenlace que tanto a él como a su familia le produjo mucho dolor, envió un sentido mensaje a toda la comunidad: “pido a todos los ciudadanos de Pasto no utilicemos pólvora y cuidemos a los animales”.

Pero luego insistió que “no quiero que más animales mueran por usar la pólvora”.



Su video luego muestra el momento en el que su potra con dificultad empieza a dar los primeros pasos, pero además cuando ya está muerta en el piso sobre una cobija roja.



La Alcaldía de Pasto al conocer este caso se solidarizó con el niño y precisó: “el pequeño Juan Narváez este día de las velitas, tuvo que presenciar como la vida de su potranca se apagó debido a los estallidos de pólvora”.



La administración municipal insistió una vez más en su campaña al señalar “por él y todos los que han sido afectados de alguna manera, queremos vivir en Pasto sin pólvora en esta Navidad”.

Aumentan las cifras

La misma Alcaldía de Pasto informó que hasta el momento por el uso de pólvora en esta temporada de Navidad, se han empezado a registrar preocupantes cifras que deben alarmar a toda la comunidad.



Según el reporte oficial 1 equino ha fallecido, un total de 29 animales extraviados (27 caninos y 2 felinos), 5 perros con crisis nerviosas y 13 consultas con los propietarios de los animalitos.



A través de la Secretaría de Gestión Ambiental se solicitó a la ciudadanía su colaboración, mediante la identificación de los animales que resulten afectados por la pólvora y los juegos pirotécnicos en esta época del año.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO