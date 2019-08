¿Y si ayudamos a este pequeño artista?

Emmanuel Alfonso Rojas tiene tres años y le encanta pintar. Sus dibujos están llenos de colores y parecen salirle del alma, porque sonríe ampliamente cada vez que tiene un pincel entre su cuello y su hombro.



"El día en que nos dijeron que nuestro hijo iba a nacer sin sus extremidades y que lo mejor era que no lo tuviéramos, mi esposa y yo nos molestamos. Era nuestro hijo y Dios lo había enviado así. Entonces decidimos tenerlo y ha sido la mayor alegría de nuestras vidas", dijo emocionado, a EL TIEMPO, Diego Fernando Alonso, padre de Emmanuel.

De ahí en adelante vino un camino difícil para Diego y su esposa Vanessa Rojas Ramirez. Los acompañó el nacimiento prematuro de Emmanuel, una dura situación económica y, sobretodo, una sociedad que todavía no provee las condiciones justas y dignas para que un pequeño, que nace en condición de discapacidad, pueda incorporarse a una vida normal y a un colegio como otros niños.



"Nosotros vivimos en Bogotá por un tiempo, pero el dinero no nos alcanzaba para cubrir todos los gastos de la familia y además Emmanuel no pudo estudiar porque no lo recibían por su condición. Decidimos entonces devolvernos para nuestro pueblo, Quebradanegra (Cundinamarca)", dijo el padre.



Así, la familia volvió al municipio, donde viven en casa de la abuela del pequeño y reciben el apoyo de sus familiares.

Emmanuel Alfonso Rojas junto a sus padres: Vanessa Rojas Ramirez y Diego Fernando Alonso. Foto: Cedido por Diego Fernando Alonso

Diego trabaja en el Club Payandé, un reconocido y exclusivo lugar del que son socios reconocidos empresarios del país. "Allá me abrieron las puertas para trabajar hace poco como jardinero y les estoy profundamente agradecido", explicó Diego.



Con lo que gana el padre, la familia logra sortear sus gastos del día a día. Sin embargo, el dinero no es suficiente para proveerle a Emmanuel mejores condiciones para su desarrollo. Por ejemplo, el pequeño adora pintar y como cualquier niño quisiera entrar al colegio.

"Emmanuel dice que le encantaría aprender inglés, incluso ya sabe pronunciar un par de números que le enseñamos. Seríamos las personas más felices si pudiéramos verlo estudiar, pero no tenemos los recursos y además no hay una institución acá en Quebradagrande que se adapte a sus necesidades físicas", añadió.



Así mismo, la prioridad de la familia en este momento es la de lograr reunir el dinero para pagarle unas prótesis de brazos al pequeño.

Emmanuel Alfonso Rojas cuando cumplía un año de nacido. Foto: Cedido por Diego Fernando Alonso

Luchar por las prótesis

"Emmanuel requiere de unas prótesis fabricadas en impresión 3D que son adaptables según él vaya creciendo. Con ellas, podría mejorar exponencialmente su calidad de vida, pero su costo es demasiado alto y no tenemos los medios para pagarlas", indicó Diego.



Y es que cada una de las prótesis cuesta alrededor de seis millones de pesos, motivo por el cual la familia está buscando el apoyo de personas que quieran contribuir para costear el precio de lo que serían sus nuevos brazos izquierdo y derecho.



"Más adelante, y si logramos sortear las de los brazos, quisiéramos poder llevar a Emmanuel a Estados Unidos para conseguirle las prótesis de las piernas, pues en Colombia no las están fabricando".



Mientras tanto, la familia sigue observando cómo su pequeño artista dibuja con todo el esfuerzo y pasión que solo un niño brillante y guerrero como Emmanuel saben pintar.



Sus dibujos se han convertido en la decoración de las paredes de su hogar y tanto sus padres, como abuelos y tíos, ruegan por un milagro para reunir el dinero y mandar a hacerle al pequeño las prótesis.

Obra de arte pintada por Emmanuel Alfonso Rojas, de 3 años. Foto: Cedida por Diego Fernando Alonso

¿Cómo ayudar a Emmanuel?

Si usted desea apoyar a Emmanuel y su familia puede hacerlo por medio de la siguiente cuenta bancaria:



Bancolombia

Cuenta de Ahorros

Nombre: Diego Fernando Alfonso Suárez

Número de cuenta: 38569820976



Si tiene otras formas de ayuda para Emmanuel, puede comunicarse con su padre por medio de un correo electrónico o a su celular:



davidemmanuel1007@gmail.com

Celular: 3102177536​



MARÍA DEL MAR QUINTANA CATAÑO

​marqui@eltiempo.com

Redacción APP

@MiradelMar