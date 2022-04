Un menor, de 11 años, sufrió fracturas en ambos brazos, tres vértebras y el cráneo tras caer del segundo piso de un colegio ubicado en zona rural de Manizales.

El menor, según denuncia la familia, habría sido empujado por otros dos estudiantes de la institución que vendrían hostigándole desde hace varias semanas.



EL TIEMPO habló con la madre del menor que, por fortuna, se encuentra estable y consciente, pero que deberá ser sometido a una cirugía en su brazo y a varios exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones vertebrales.



“Gracias a Dios el niño mueve los pies y está consciente. Por el momento no hay que intervenir por la lesión del cráneo, pero hay que esperar a largo plazo”, señaló la mujer.



Uno de los agravantes del hecho sería que podría tratarse de un nuevo caso de matoneo, como el que se conoció hace varias semanas posterior a la muerte de un menor tras recibir un golpe con una puerta en su colegio y cuyo caso aún está en investigación.



“Hay muchos comentarios, que eran bromas de niños, pero ya había tenido varias diferencias con los dos menores implicados desde hace más o menos dos meses. Yo creo que pretendían hacerle alguna maldad y se les salió de control porque no pensaron que pudiera caerse con baranda y todo”, explicó la mujer.

De acuerdo con su relato, hace unos meses, los mismos menores le copiaron la tarea, le quitaron y rasgaron la cartilla y después “se burlaron de él diciéndole que no se la iban a pagar”, cuenta. Ese primer hecho fue puesto en conocimiento de los docentes y las directivas del colegio.



“Fui y les llamaron la atención, quedó registrado en el observador y yo esperaba que eso parara ahí, pero no. Empezó a decirme que no quería volver, que allá habían muchos ‘gamines’, hasta se empezó a hacer el enfermo para faltar”, agregó.

La Policía, la Fiscalía, la rectoría del colegio y la secretaría de Educación ya tienen conocimiento del caso y la familia del menor ya interpuso la denuncia, esto, buscando que no se vuelvan a repetir estos hechos.



“Ahora estoy concentrada en su recuperación, pero es importante denunciar esto para que no siga pasando, porque los casos son cada vez más frecuentes. Definitivamente, el llamado a los adultos es a no aplaudir a un niño que se ríe de otro, que le pone un apodo o lo empuja. Ya pudimos ver que esas conductas pueden terminar en tragedias”, precisó la madre.



Por su parte, la Alcaldía de Manizales señaló que en cuanto se conoció el caso, el plantel educativo activó las rutas de atención y acompañamiento a la familia del menor.

Desde la rectoría de este colegio se informó que por el momento no se darán declaraciones al respecto, “ya que lo importante es velar y estar al pendiente de la salud del niño y del esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades”.

