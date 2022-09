"Buenas noches. Estoy haciendo una rifa de un pollo de cinco kilos. Espero que me puedan colaborar. Es para mi prótesis porque la que tengo ya se me dañó y sin esa no puedo ir para el colegio. Bueno, que tengan feliz noche, y que mi Dios les pague".



Un niño de 12 años, en Chinacota, Norte de Santander, llamó a una emisora comunitaria y dejó ese particular mensaje, que ha generado la solidaridad de mucha personas en el país y en el exterior.

Víctor Sosa, director del programa, quien además es profesor, se interesó por la historia del niño y se propuso ayudarlo.



En un reportaje de la emisora La W, el profesor contó que el niño es estudiante de un colegio ubicado en zona rural del mencionado municipio de Norte de Santander, que padeció de una enfermedad congénita por la cual perdió el pie derecho y los dedos de una de sus manos.



El niño debe caminar más de media hora para llegar a su escuela.



El profesor reveló otros detalles de esta historia aún más conmovedores que el mensaje que dejó y que han llegado al corazón de cientos de personas. Dijo el comunicador que el niño recortó papeles y de su puño y letra hizo las 100 boletas de la rifa. Cada boleta vale 10.000 pesos.



Uno de sus profesores, cuenta que al niño le parecieron costosas las boletas, pero hizo cuentas y ese el dinero que necesita para la prótesis.



Sin embargo, las boletas ya las vendió prácticamente todas y, además, le propusieron que le compraban la totalidad de estas, pero que no les entregaran el pollo.



El profesor describe al niño como una persona de un gran corazón que a pesar de su discapacidad es alegre y buen estudiante.



El niño contó que debe cambiar la prótesis cada año y que hace más de 18 meses de cambiarla.



"A las personas que me colaboraron les agradezco y que mi Dios se los multiplique", expresó el niño al recibir los gestos de solidaridad.

