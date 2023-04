Personal médico de un hospital en Neiva confirmaron la muerte de un menor de tres años que habría llegado hasta el centro asistencial en graves condiciones de salud a causa de una mordedura de serpiente.



La noticia fue confirmada en la madrugada de este lunes, 3 de abril, cuando médicos de esa ciudad dijeron que no habían podido salvar la vida del niño porque su traslado había sido demasiado tarde.

La historia comenzó cuando el menor y su familia se encontraban en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, y una serpiente atacó al niño, dejándole algunas mordeduras en su cuerpo.



De inmediato, su familia lo condujo hasta el centro asistencial de ese municipio, pero los médicos de ese lugar dijeron que tenían que remitirlo hasta un hospital de más nivel en Florencia.



La familia llegó con el niño hasta ese punto, pero la respuesta fue la misma que recibieron en el hospital anterior: no podían atender al menor.



En redes sociales, una de las tías del niño manifestó su molestia y pidió a la comunidad que se hiciera lo posible para sacar al menor de esa zona del país, ya que no se había autorizado su traslado y temían de que cuando llegara la autorización ya fuera demasiado tarde.

Una de las familiares del menor pidió ayuda en redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales

Julián Perdomo, alcalde de San Vicente del Caguán, habló con medios locales y dijo que desde su administración se había pedido la oportuna evacuación del menor.



“Había hablado con el general Pérez solicitando apoyo aéreo en helicóptero; el general me manifestó que va a enviar médicos de la brigada a verificar el estado de salud, para que puede diagnosticar si resiste el apoyo aéreo”, comentó el alcalde.



No obstante, los apoyos no llegaron en el momento oportuno y el niño perdió la vida en un hospital de Neiva.



Su padre ya había expresado su preocupación, ya que dijo que el menor sufría del corazón y que temían por un paro cardiorrespiratorio.



Autoridades del departamento investigarán el caso y evaluarán si se produjo un acto de negligencia médica en alguno de los hospitales en los que estuvo el menor.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

