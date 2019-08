Estrenan documental de niño cartagenero sin piernas campeón de surf

Freddy Marimón es un niño cartagenero de 14 años al que la vida parece haberle arrebatado todo; pero él, con un espíritu indomable, se lo ha ganado todo.



Marimón nación con una malformación congénita que le impidió el desarrollo de las piernas y el brazo izquierdo, además de una luxación bilateral de las caderas.

No obstante, esto no ha sido barrera para que Freddy se haya coronado campeón mundial del surf adaptado en EE.UU. en el 2017, si discapacidad tampoco fue obstáculo para que se colgara dos medallas de oro en el US Open de surf adaptado de EE.UU en ese mismo año y para que se haya coronado campeón de los suramericanos de Mar del Plata, en Argentina.

Esta foto registra el momento en que Fredy se corona campeón mundial del surf adaptado en EE.UU. Foto: archivo particular

Un documental retrata la vida de este joven humilde pero con tesón, que habita en el sur de Cartagena, y que ha sabido sobreponerse a una enfermedad que carga desde que nació.

Soy Freddy Sudamericano, colombiano, cartagenero, nacido en un barrio humilde, nací faltándome las dos piernas y un brazo… pero soy campeón del mundo: ¡Si yo puedo, tu puedes!

La historia de este joven prodigio se remonta al 2005, en Cartagena, donde nació, en el barrio Villa de Aranjuez, un sector popular de la ciudad en el que desde muy pequeño tuvo que movilizarse en silla de ruedas.



“Soy Freddy Sudamericano, colombiano, cartagenero, nacido en un barrio humilde, nací faltándome las dos piernas y un brazo… pero soy campeón del mundo: ¡Si yo puedo, tu puedes!”, relata el gran Freddy en uno de los apartes de la película.



El film no solo se queda en sus momentos de gloria: la cámara persigue al campeón en su barrio, con sus familiares y amigos y muestra el lado más humano del surfista.



“Primero él se arrastraba para caminar, después la patineta se convirtió en sus piernas. Con la silla de ruedas no podíamos salir porque los transportes urbanos no nos paraban. La patineta nos cambió la vida”, le había relatado a EL TIEMPO doña Ilsy Blanco Alcázar, madre de Freddy, y su compañera de mil batallas.



El documental producido por Gravedad Zero y dirigido por Germán Bertasio se puede ver en la página oficial de la liga mundial de surf, donde, además del calendario mundial de este deporte, se rinde tributo a los grandes campeones de esta disciplina, entre ellos al cartagenero Freddy Marimón.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas