Las niñas metenses Ana María Cardona y Gabriela Ávila Bolívar, de 14 y 13 años, harán parte de la segunda ‘misión espacial’ del programa ‘Ella es Astronauta’ de la Fundación She IS, que cuenta con el apoyo de Ecopetrol y que les dará la oportunidad de visitar el Space Center de la Nasa en Houston (EE. UU.), en el segundo semestre de 2022.

Ana María es estudiante de noveno grado del Centro Educativo Luis F. Gómez Niño, de Villavicencio, y Gabriela Ávila Bolívar es estudiante de grado noveno de la Institución Educativa ‘Jorge Eliécer Gaitán’, de Puerto Gaitán (Meta).



Las dos tendrán la oportunidad de fomentar su interés por las carreras Steam (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) a través de la visita al centro espacial y mediante módulos de aprendizaje virtual y presencial.



Ana María es apasionada por las matemáticas, los acertijos, así como por descubrir y explorar cada día algo nuevo del mundo. Sueña con estudiar medicina y ayudar a otras personas, y siente un amor especial por los animales y la naturaleza.

Ana María Cardona, de Villavicencio. Foto: Ecopetrol

“Desde pequeña he soñado con ser doctora de la NASA. Me gustan mucho las estrellas y el espacio. Cuando salgo de mi casa en las noches lo primero que hago es mirar hacia arriba y contemplar las estrellas y sus constelaciones. Me gusta mucho leer, investigar y aprender cosas nuevas acerca de muchos temas”, dice Ana María.



Gabriela siempre soñó con estudiar el espacio. Un sueño que impulsó su madre Leydi Bolívar, quien recuerda que desde pequeña miraba al cielo y quería conocer las estrellas. Con un gran talento musical, desde hace 4 años estudia en la Casa de la Cultura de Puerto Gaitán donde practica sin descanso interpretar la trompeta.

Gabriela Ávila Bolívar, de Puerto Gaitán. Foto: Ecopetrol

“Me considero una persona aplicada, respetuosa y que cumple con sus deberes. Soy positiva, emprendedora y me gusta descubrir y aprender nuevos temas como la ciencia porque es uno de los temas que siempre me ha llamado mucho la atención”, cuenta esta aplicada estudiante.



El proceso de aprendizaje del programa comprende una inmersión de 5 meses donde recibirán cursos, desarrollarán competencias y conocerán casos de éxitos que han sido liderados por científicos y astronautas.



Está previsto que esta segunda misión parta en agosto del 2022 a Houston, Texas, Estados Unidos. El año anterior, gracias al apoyo de Ecopetrol, 31 niñas de diferentes municipios del país viajaron y vivieron durante una semana esta experiencia que favoreció su interés por el conocimiento científico y las ciencias exactas.



El programa comprende actividades presenciales y virtuales diseñadas para que las jóvenes vivan situaciones reales a través de simuladores espaciales y encuentros con mujeres astronautas, lo que les permitirá ampliar su visión de liderazgo y empoderamiento.



