Momentos de angustia se vivieron en el sector de la Plaza de la Aduana del Centro Histórico de Cartagena, cuando una niña quedó atrapada en una rejilla de una de sus calles.



A la pequeña, al parecer, se le fue el pie por uno de los espacios y tocó auxiliarla con paramédicos que llegaron en una ambulancia.



A su rescate también acudieron varios uniformados de la Policía y transeúntes. No se conocen los detalles de cómo la menor terminó atrapada en la rejilla.



De acuerdo con el diario El Universal, no es la primera vez que este tipo de hechos ocurren y los cartageneros se han quejado por la falta de mantenimiento en la infraestructura no solo del Centro Histórico, sino de varios sectores de la ciudad. Muchos ciudadanos han sufrido casos similares al ocurrido en la mañana de este martes.



En otros sectores de la capital de Bolívar, como Bocagrande, avenida Pedro de Heredia, Pie de la Popa, avenida de El Lago y El Cabrero las rejillas en mal estado han causado múltiples accidentes.



CARTAGENA