Confirman que niña de 13 años asesinada fue víctima de abuso sexual

En la mañana del sábado 27 de junio, una madre de 40 años llegó en busca de ayuda a la estación de Policía de San Martín, un municipio ubicado a cerca de una hora de Villavicencio, capital del Meta. Su hija de 13 años llevaba varias horas desaparecida, y en el barrio Algarrobo, donde residen, nadie daba razón del paradero.

Esta mujer, además de vivir con su hija, compartía el hogar con su pareja, una mujer también de aproximadamente 40 años, y el hijo de ella, de 15 años. Versiones en San Martín indican que este joven no estaba de acuerdo con la relación que sostenían las mujeres, por lo que la convivencia no sería la mejor.



Incluso, el comandante de Policía de San Martín, el coronel, Mauricio Pedraza, señaló que el menor de 15 años había amenazado a su mamá porque no estaba de acuerdo con la relación sentimental que ella tenía con la madre de la niña de 13 años. “La mujer también nos contó que el implicado maltrataba de forma constante a su hermanastra”, dijo el uniformado.

Ese sábado, a las 12:30 del mediodía, una llamado de vecinos del barrio Algarrobo sobre unos costales en un potrero llamó la atención de las autoridades. El alcalde del municipio, Jhonatan Neira, manifestó que los ladridos de unos perros fueron los que alertaron sobre la presencia de este elemento allí, hecho que motivó a revisar lo que contenían.



En esos costales estaba el cuerpo de la menor de 13 años, que fue trasladado a Granada, Meta, para hacerle los exámenes pertinentes por parte de Medicina Legal.



La comunidad salió a marchar de manera multitudinaria por las calles de San Martín en la mañana del lunes, rechazando el crimen contra la menor.

De acuerdo con la Policía, el informe preliminar señaló que la niña falleció por asfixia mecánica, pero se le realizarían más exámenes para esclarecer si fue víctima de otros vejámenes.



Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades emprendieron una investigación que llevó a la detención del hermanastro de la menor, quien hoy es señalado como el principal autor del asesinato.



Este lunes, el alcalde Neira indicó que se entregaron los resultados por parte de Medicina Legal, cuyo dictamen indica que la menor fue víctima de abuso sexual.



Según el mandatario, en este dictamen también se apuntó que, en efecto, el presunto responsable de la violación y posterior asesinato de la niña sería su hermanastro, pues la ropa interior de este menor fue cotejada por Medicina Legal y se hallaron rastros de material y fluidos que coinciden con los hallados en el cuerpo de la víctima.



De momento, el joven señalado de la muerte está en protección de la Policía de Infancia y Adolescencia en un municipio cercano a San Martín.



Se conoció que las exequias de la niña, una vez sean entregadas por Medicina Legal, se realizarán en el municipio de Granada.



