Lo que se conoce de presunto abuso sexual de militares a niña indígena

El presunto abuso sexual contra una niña indígena de 12 años por parte de siete militares fue condenado por las autoridades del pueblo embera chami, en el departamento de Risaralda.



Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Dokabu – Emnera Katio, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, solicitó a las autoridades ordinarias colombianas que los militares inmersos en un caso de presunto abuso sexual sean entregado a las autoridades indígenas para ser juzgados.

“Exijo, como autoridad mayor, que los agresores sean entregados para que desde nuestra propia autoridad y autonomía puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación sean juzgados por los leyes de ustedes”, manifestó el Gobernador indígena.



(Lea: Fiscalía investiga abuso sexual de niña embera en Risaralda)



De acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional y las autoridades indígenas, los hechos, que son materia de investigación, habrían ocurrido en horas de la tarde del 22 de junio de 2020. Todavía no se tiene claridad sobre el número de hombres que lo habrían cometido.



El gobernador Queragama relató que la menor de apenas 12 años fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados, quienes están en el territorio para brindar seguridad y conservar el orden especialmente en estas épocas de pandemia.



(También: La sorprendente historia de piloto que se salvó de 15 desastres aéreos)



"Esto no solo es una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y miembro de un pueblo ancestral, sino que ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katio y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”, añadió el Gobernador.



Respecto a la solicitud de las autoridades indígenas, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante Quinta División del Ejército, manifestó que actuarán como se lo ordene la Fiscalía.



"La denuncia fue instaurada de manera penal ordinaria y se siguen los parámetros que a esto corresponde; este caso tampoco será tratado por la Justicia Penal Militar, por eso nos regimos a lo que indique la Fiscalía”, aseguró el oficial.



(Conozca el ‘ranking’ de los barrios más caros y lujosos de Colombia)



El Comandante señaló que los miembros del pelotón involucrados en la investigación son soldados regulares entre 18 y 21 años que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio.



“Llevaban un año en servicio, les faltan seis meses para cumplir el tiempo”, precisó.



Sobre el número de soldados involucrados, el oficial no precisó un número, pero indicó que este pelotón era conformado por 30 hombres, los cuales fueron retirados ya del lugar y trasladados al batallón San Mateo de Pereira.



(También: Daniel Quintero, en polémica por pauta en medios para favorecer perfil)



“Ellos se encontraban adelantando actividades de control en el corredor de movilidad hacia el Chocó. Ya esta tropa fue relevada, utilizamos otras unidades para que cubran estas tareas mientras ellos responden a las investigaciones”, dijo el oficial.



Sobre la menor, se conoce que su proceso de restitución de derechos ya está en manos de una comisaría de familia del municipio.



PEREIRA