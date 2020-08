Niña embera fue golpeada y abusada por su padrastro en Risaralda

Oficiales del CTI capturaron este 10 de agosto, en el municipio de Santuario, Risaralda, a un hombre de 43 años, miembro de la comunidad Embera, por su posible autoría en el abuso sexual del que habría sido víctima su hijastra.



Los hechos en mención habrán ocurrido en mayo de este año dentro de la vivienda familiar en la que habitaban, tanto el procesado como la menor.



Según las investigaciones, el hombre habría amenazado con un arma blanca y con golpes a la hija de su compañera sentimental, una adolescente de 14 años, también perteneciente a la comunidad Embera, para accederla carnalmente.



Esto, según información preliminar, no era una conducta nueva, pues había intentado "realizarlo en ocasiones anteriores", informó el ente acusador.



Dada la captura, el hombre fue presentado ante un juzgado penal municipal de control de garantías por parte de una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas). Esta le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con acto sexual violento agravado.



Al término de las audiencias concentradas, en juez le impuso al procesado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario.



El caso será tratado por la justicia ordinaria, ya que -según el reporte de la Fiscalía- "el mismo gobernador de ese resguardo indígena solicitó la atención de la justicia ordinaria para este caso, debido a que en este momento no tienen territorio y no se encuentran en su jurisdicción".



Cabe aclarar que en el municipio de Santuario no hay un Resguardo Indígena legitimando, sino un asentamiento donde confluyeron comunidades de todo el país que fueron desplazadas de su territorio hace más de 15 años, en la época más cruda de la violencia en Colombia.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

PEREIRA